به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در مراسم بزرگداشت فرماندهان پیروزی تاکید کرد: شش سال قبل در تجاوز علیه حاکمیت ملی عراق شهیدان ابومهدی المهندس و سردار سلیمانی (فرماندهان پیروزی) و همراهان آنها هدف یک حمله جنایتکارانه قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: جنایت صورت گرفته در فرودگاه بغداد علیه این شهدا نقض آشکار حریم یک مکان غیر نظامی است که بر اساس قوانین بین المللی باید از آن محافظت شود. مرجعیت دینی نیز این حمله را یک جنایت وحشیانه توصیف کرد.

السودانی تصریح کرد: مشارکت این شهدا در مبارزه با تروریسم و حمایت از برادران خود یکی از دلایل تحقق پیروزی بود. شهید المهندس هر آنچه را که داشت برای عراق بخشید. او میان هیچکدام از شهروندان عراقی فرق نمی‌گذاشت.

وی بیان کرد: کمک‌های شهید سلیمانی نیز بزرگ‌تر از آن است که کسی بتواند منکر شود. زندگی او با شهادت در خاک عراق به پایان رسید. دولت عراق به حضور ائتلاف بین المللی در عراق پایان داد و آماده به دست گرفتن کنترل پایگاه عین الاسد است.

السودانی گفت: مسأله انحصار سلاح در دست دولت نیز در راستای تثبیت حاکمیت و برای حمایت از عراق مطرح می‌شود. این روند کاملاً داخلی بوده و مرجعیت دینی نیز بر آن تاکید دارد.