به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور عراق در جریان مراسم بزرگداشت فرماندهان پیروزی تاکید کرد: قهرمانی‌های شهدا در بخش‌های مختلف مقابل عناصر تروریست پایه و اساس دستاوردهای کنونی کشور را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: مسئولیت ملی و اخلاقی ما این است که این فداکاری‌های بزرگ را فراموش نکرده و آن را در یاد و خاطره نسل‌های بعدی ثبت کنیم. یاد این شهدا باید تبدیل به انگیزه دائمی برای تقویت نهادهای حاکمیتی و عدالت اجتماعی در عراق شود.

رئیس جمهور عراق گفت: خون‌های ریخته شده این شهدا در راه مبارزه با تروریسم در ضمیر مردم عراق زنده و جاویدان باقی خواهد ماند و نباید این دستاوردها را تحت هیچ شرایطی نادیده گرفت.

رشید اضافه کرد: کشور و ملت ما به سمت تقویت امنیت و ثبات حرکت می‌کنند. بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی تشکیل دولت فراگیر یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های ما است.