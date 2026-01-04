  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

رئیس جمهور عراق: یاد فرماندهان پیروزی نزد عراقی‌ها زنده است

رئیس جمهور عراق در مراسم بزرگداشت شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس بر نقش فرماندهان پیروزی در مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور عراق در جریان مراسم بزرگداشت فرماندهان پیروزی تاکید کرد: قهرمانی‌های شهدا در بخش‌های مختلف مقابل عناصر تروریست پایه و اساس دستاوردهای کنونی کشور را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: مسئولیت ملی و اخلاقی ما این است که این فداکاری‌های بزرگ را فراموش نکرده و آن را در یاد و خاطره نسل‌های بعدی ثبت کنیم. یاد این شهدا باید تبدیل به انگیزه دائمی برای تقویت نهادهای حاکمیتی و عدالت اجتماعی در عراق شود.

رئیس جمهور عراق گفت: خون‌های ریخته شده این شهدا در راه مبارزه با تروریسم در ضمیر مردم عراق زنده و جاویدان باقی خواهد ماند و نباید این دستاوردها را تحت هیچ شرایطی نادیده گرفت.

رشید اضافه کرد: کشور و ملت ما به سمت تقویت امنیت و ثبات حرکت می‌کنند. بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی تشکیل دولت فراگیر یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های ما است.

کد خبر 6712005

