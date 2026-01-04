ماندگاری: شهید سلیمانی اهل توکل، اخلاص و توسل بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری در مراسم حرم مطهر حضرت معصومه (س) با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شهید سلیمانی گفت: حضرت آقا فرمودند حاج قاسم مرد ایمان، مرد اخلاص و مرد عمل بود و این سه ویژگی همان اوج کمال امیرالمؤمنین (ع) است.

وی ایمان را باور به نادیدنی‌ها دانست و افزود: ایمان یعنی دیدن با چشم دل، همان‌گونه که قرآن کریم بارها به ایمان به غیب تأکید کرده است. هر کس ایمانش قوی شود، شیعه واقعی علی بن ابیطالب (ع) خواهد بود و در زمان ما نمونه‌اش شهید حاج قاسم سلیمانی است.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه خداوند در قرآن بارها انسان‌ها را به تقوا فراخوانده است، تصریح کرد: کسی که خدا را ببیند، هیچ‌گاه ناامید نمی‌شود و به غیر خدا دل نمی‌بندد. ناامیدی، خیانت و بی‌انصافی همه از آنجاست که انسان خدا را نمی‌بیند.

ماندگاری با ذکر نمونه‌هایی از زندگی شهید سلیمانی و علامه مصباح یزدی بیان کرد: این بزرگان در همه لحظات زندگی خدا را حاضر و ناظر می‌دیدند و رضایت الهی را بر رضایت مردم ترجیح می‌دادند.

وی ایمان را دارای سه شاخه دانست و افزود: اول تقوا و مراقبت از خداوند؛ یعنی باور به حضور دائمی خدا در زندگی؛ دوم باور به قیامت و حسابرسی دقیق اعمال؛ که انسان را از ظلم، فساد و بی‌عدالتی بازمی‌دارد و سوم هوشیاری در برابر فتنه‌های شیطان؛ که با توسل و بصیرت می‌توان از آن‌ها عبور کرد.

ماندگاری با اشاره به فتنه‌های اخیر و نقش برخی جریان‌های معاند در تحریک جوانان تأکید کرد: هر کس در ایجاد ناامنی و بی‌حیایی سهمی داشته باشد، در دادگاه قیامت محاکمه خواهد شد، چراکه حساب و کتاب قیامت دقیق است و ذره‌ای ظلم و یا نیکی از قلم نمی‌افتد.

وی در پایان گفت: هر کس ایمان به خدا داشته باشد اهل توکل است، هر کس ایمان به قیامت داشته باشد اهل اخلاص است و هر کس ایمان به فتنه‌های شیطان داشته باشد اهل توسل خواهد بود؛ همان‌گونه که حاج قاسم اهل توکل، اخلاص و توسل بود.