رئیس جدید پارلمان عراق درباره فرماندهان پیروزی چه گفت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق، هیبت الحلبوسی رئیس جدید پارلمان عراق در مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: سالروز شهادت فرماندهان پیروزی یادآور درس‌هایی از ایثار و فداکاری است و راه را برای مرحله جدیدی از پیروزی هموار کرده است.

وی افزود: شهادت فرماندهان پیروزی یک مسئولیت ملی ایجاد و فداکاری‌های آنها به تشکیل نهادهای کشور کمک کرده است و باید این دستاورد ملی حفظ شود.

الحلبوسی به اهمیت این مراسم در وحدت صفوف و در اولویت قرار دادن منافع عالی ملی اشاره کرد.

وی در ادامه بر اهمیت پایبندی به زمانبندی‌های قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید تاکید کرد.

رئیس پارلمان عراق از تمامی سران سیاسی خواستار ترجیح دادن زبان گفتگو و خرد برای تشکیل دولتی شد که ثبات و اصلاح را تقویت می‌کند.