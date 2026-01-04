به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان جیرفت که با حضور هیأت اقتصادی وزارت دفاع برگزار شد، ضمن تسلیت ایام‌الله دهه مقاومت و سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: جنوب کرمان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های مختلف برخوردار است، اما یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده این منطقه نتواند هم‌سطح با سایر نقاط کشور رشد کند، نبود سرمایه‌گذاری هدفمند و مؤثر در حوزه معادن بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی غنی جنوب کرمان افزود: معادن متعددی در این منطقه وجود دارد که سال‌ها به دلایل مختلف مغفول و مهجور مانده بودند و متأسفانه هنوز هم بخشی از این ظرفیت‌ها در مرحله اکتشاف و انجام آزمایشات اولیه قرار دارند اگر این اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها ۲۰ سال پیش انجام می‌شد، امروز جنوب کرمان نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح ملی می‌توانست نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کوتاهی‌ها و کم‌توجهی‌های گذشته باعث شد فرصت‌های ارزشمندی از دست برود، اما خوشبختانه امروز با تغییر نگاه‌ها سرمایه‌گذاری در جنوب کرمان به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته و گام‌های مناسبی در حال برداشته شدن است.

سعیدی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فعال‌سازی معادن گفت: مجموعه گهر زمین در شهرستان عنبرآباد چند پهنه معدنی را فعال کرده و این نقطه آغازی برای تحولی بزرگ در حوزه اشتغال و توسعه منطقه خواهد بود و در آینده نزدیک نیز با فعال شدن معادن در جیرفت و عنبرآباد، قطعاً شاهد کاهش محسوس نرخ بیکاری خواهیم بود و جوانان منطقه فرصت‌های شغلی پایدارتری خواهند داشت.

وی گفت: امروز بهترین و باکیفیت‌ترین مواد معدنی با عیار بالا در این مناطق وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی باشد.

وی ادامه داد: همچنین در بخش ساردوئیه سرمایه‌گذاری بسیار خوبی آغاز شده و عملیات اجرایی آن وارد فاز عملیاتی شده است که نویدبخش روزهای روشن‌تری برای توسعه این بخش از جنوب کرمان است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران عنوان کرد: ما به دنبال آن هستیم که از هر سرمایه‌گذاری که قصد فعالیت در این منطقه را داشته باشد، حمایت همه‌جانبه کنیم و بسترهای لازم را برای حضور بخش خصوصی فراهم سازیم.

سعیدی، افزود: ظرفیت‌های فراوانی در منطقه وجود دارد که تاکنون از آن‌ها استفاده نشده و اکنون زمان بهره‌برداری از این فرصت‌ها فرا رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و حضور مدیران ملی و کشوری در جنوب کرمان، گام‌های مؤثری در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، معدن، گردشگری و سایر بخش‌ها برداشته شود و این سفرها منجر به اتخاذ تصمیمات راهگشا و عملیاتی برای توسعه پایدار منطقه شود.