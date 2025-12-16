  1. استانها
بهنام سعیدی: رسانه ها می‌توانند موتور محرکه توسعه و پیشرفت جیرفت باشند

جیرفت- نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: رسانه ها نقش کلیدی در شفافیت امور و تسریع حل مسائل دارند و می‌توانند موتور محرکه توسعه و پیشرفت شهرستان جیرفت باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی، سه شنبه شب در نشست با اعضای بسیج رسانه جیرفت با بیان اینکه رسانه چشم بینای یک منطقه است، اظهار داشت: رسانه همراه، همدم و همفکر مردم است و اگر انتقاد یا تشویقی می‌کند برای مردم بوده و به وظیفه خودش به خوبی عمل کرده است.

وی افزود: رسانه‌ها رکن اساسی اطلاع رسانی و پیگیری مطالبات مردم هستند.

وی با تأکید بر جایگاه کلیدی رسانه‌ها در آگاه سازی جامعه، از پیگیری جدی مسائل زیر ساختی، معیشتی و توسعه‌ای در یک سال و نیم گذشته خبر داد و خواستار همراهی و وحدت همه نهادها در مسیر پیشرفت شهرستان شد.
سعیدی، با اشاره به آغاز پروژه‌های مهم زیرساختی در حوزه‌های مختلف، بر ضرورت یک صدایی و هم افزایی تمامی نهادها برای پیشبرد این پروژه‌ها تاکید کرد و گفت: این اقدامات گامی مهم در مسیر توسعه پایدار شهرستان و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پیگیری جدی مسائل تورم و معیشت مردم بیان کرد: در یک سال و نیم گذشته، پروژه‌های زیرساختی به صورت مستمر دنبال شده و سفر وزیران به شهرستان جیرفت برای بررسی و تسریع این پروژه‌ها نمونه‌ای از اهمیت ویژه دولت در رفع مشکلات مردم بوده است.

سعیدی، به نقش محوری رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف اشاره کرد و افزود: رسانه‌ها با آگاه سازی جامعه، پیگیری مطالبات مردم و کمک به تصمیم گیری‌های مؤثر، نقش کلیدی در شفافیت امور و تسریع حل مسائل دارند و می‌توانند موتور محرکه توسعه و پیشرفت شهرستان باشند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد بر تعامل مستمر رسانه‌ها با مسئولان تأکید کرد و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌ها برای ارتقای مشارکت مردم، سرعت‌بخشی به روند توسعه و تحقق مطالبات جامعه شد تا پروژه‌ها با شفافیت و دقت بیشتری پیش بروند.

