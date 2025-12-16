به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی، سه شنبه شب در نشست با اعضای بسیج رسانه جیرفت با بیان اینکه رسانه چشم بینای یک منطقه است، اظهار داشت: رسانه همراه، همدم و همفکر مردم است و اگر انتقاد یا تشویقی می‌کند برای مردم بوده و به وظیفه خودش به خوبی عمل کرده است.

وی افزود: رسانه‌ها رکن اساسی اطلاع رسانی و پیگیری مطالبات مردم هستند.

وی با تأکید بر جایگاه کلیدی رسانه‌ها در آگاه سازی جامعه، از پیگیری جدی مسائل زیر ساختی، معیشتی و توسعه‌ای در یک سال و نیم گذشته خبر داد و خواستار همراهی و وحدت همه نهادها در مسیر پیشرفت شهرستان شد.

سعیدی، با اشاره به آغاز پروژه‌های مهم زیرساختی در حوزه‌های مختلف، بر ضرورت یک صدایی و هم افزایی تمامی نهادها برای پیشبرد این پروژه‌ها تاکید کرد و گفت: این اقدامات گامی مهم در مسیر توسعه پایدار شهرستان و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پیگیری جدی مسائل تورم و معیشت مردم بیان کرد: در یک سال و نیم گذشته، پروژه‌های زیرساختی به صورت مستمر دنبال شده و سفر وزیران به شهرستان جیرفت برای بررسی و تسریع این پروژه‌ها نمونه‌ای از اهمیت ویژه دولت در رفع مشکلات مردم بوده است.

سعیدی، به نقش محوری رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف اشاره کرد و افزود: رسانه‌ها با آگاه سازی جامعه، پیگیری مطالبات مردم و کمک به تصمیم گیری‌های مؤثر، نقش کلیدی در شفافیت امور و تسریع حل مسائل دارند و می‌توانند موتور محرکه توسعه و پیشرفت شهرستان باشند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد بر تعامل مستمر رسانه‌ها با مسئولان تأکید کرد و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌ها برای ارتقای مشارکت مردم، سرعت‌بخشی به روند توسعه و تحقق مطالبات جامعه شد تا پروژه‌ها با شفافیت و دقت بیشتری پیش بروند.