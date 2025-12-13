به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی، شنبه شب در نشست با هیئتمدیره خانه مطبوعات جنوب کرمان اظهار داشت: افتخار میکنم که از دوران دانشجویی خبرنگار بودهام و با مشکلات، دغدغهها و سختیهای کار رسانه آشنایی کامل دارم.
وی با بیان اینکه فرصتها بهسرعت در حال سپری شدن است، افزود: فرصت محدود است و ما زمان نداریم در برخی زمینهها عقب هستیم و متأسفانه جنوب کرمان نسبت به بسیاری از مناطق کشور دچار عقبماندگی است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از این عقبماندگیها به کوتاهیهایی برمیگردد که در حق این منطقه شده و بخشی نیز ناشی از این است که خودمان مطالبات را آنگونه که باید پیگیری نکردهایم.
سعیدی، با اشاره به رتبه آخر جنوب کرمان در سرانههای ورزشی گفت: این در حالی است که ظرفیتهای بسیار خوبی در منطقه وجود دارد و همه ما در شکلگیری این عقبماندگیها سهم داشتهایم بنابراین برای پیشرفت منطقه باید همگی تلاش کنیم.
وی از اجرای پروژههای مهم زیرساختی خبر داد و افزود: راهاندازی فرماندهی انتظامی جنوب کرمان یکی از مطالبات جدی مردم بود که تابلو آن امروز نصب شده و این مجموعه در دهه فجر به بهرهبرداری میرسد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد با تأکید بر توسعه اقتصادی منطقه بیان کرد: بهدنبال اجرای طرحهای زیربنایی از جمله ایجاد منطقه ویژه اقتصادی هستیم و نگاه ما سیاسی نیست تنها هدف آبادانی منطقه و ایجاد زیرساختهای ماندگار برای جنوب کرمان است.
سعیدی، با اشاره به اهمیت ظرفیتهای تاریخی جنوب کرمان گفت: روند ثبت جهانی محوطه باستانی کنار صندل در حال انجام است و همراهی رسانهها و مردم میتواند نقش تعیینکنندهای در تحقق این مهم داشته باشد.
وی با بیان اینکه رسانهها بازوی توسعه و مطالبه گری هستند، اظهار داشت: پیگیر اختصاص تسهیلات کمبهره برای رسانهها هستیم و برگزاری نشستهای خبری با عنوان همفکری با اصحاب رسانه بهصورت مستمر دنبال خواهد شد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد گفت: در حوزه مسکن و مسائل معیشتی نیز تصمیمگیری هایی انجام خواهد شد چرا که رسانهها با وجود همه سختیها تلاش میکنند و زحمات زیادی متحمل میشوند.
سعیدی، با تأکید بر پاسخگویی مدیران افزود: مدیران باید پاسخگوی رسانهها باشند و این موضوع بهصورت جدی در نشستهای اداری مطرح خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هر کاری که بتوانم برای حمایت از رسانهها انجام میدهم و تمام تلاش ما حفظ شأن نمایندگی است، چرا که این شأن متعلق به مردم است و ما جانمان را برای رهبری و مردم میگذاریم.
