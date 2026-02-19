۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۵۲

بهنام سعیدی: عمق محرومیت در جنوب کرمان قابل توجه است

کرمان- نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: عمق محرومیت جنوب کرمان با وجود ظرفیت‌های بالا در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و معادن قابل توجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی، عصر پنجشنبه در جمع مدیران شهرستان جیرفت که با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور در بخشداری اسماعیلی برگزار شد گفت: با وجود خدمات ارزشمند انجام‌شده پس از انقلاب اسلامی در حوزه‌هایی مانند آب، برق و زیرساخت‌ها، فاصله جنوب کرمان با شرایط مطلوب همچنان قابل توجه است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان جنوب استان کرمان در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و معادن افزود: در کنار این ظرفیت‌ها، عمق و حجم محرومیت در منطقه بسیار زیاد است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی همچنین به بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر به جنوب استان کرمان اشاره و تصریح کرد: ایشان همزمان به ظرفیت‌های گسترده و محرومیت‌های موجود منطقه تأکید داشتند.

سعیدی، با بیان اینکه بخش اسماعیلی از مناطق محروم شهرستان به‌شمار می‌رود، افزود: مردم این بخش با وجود روحیه انقلابی و فهیم، با مشکلات و کمبودهای متعددی مواجه هستند.

وی با اشاره به سفر معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهوری به جازموریان و برنامه بازدیدهای پیش‌رو، ابراز امیدواری کرد که در جریان این سفر تصمیمات مؤثری برای کاهش بخشی از مشکلات منطقه اتخاذ شود.

کد خبر 6754004

