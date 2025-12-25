  1. استانها
بهنام سعیدی: ظرفیت های معدنی جنوب کرمان شناسایی نشده است

کرمان- نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: جنوب کرمان به لحاظ معدنی از بکرترین مناطق است که تاکنون فقط ۱۰ درصد آنها شناسایی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی، شامگاه پنجشنبه در آئین افتتاح نخستین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی جنوب کرمان در شهر جیرفت با اشاره به ظرفیت‌های مغفول مانده این خطه و مشکلات ناشی از آن به دلیل عدم توجه و برنامه‌ریزی گفت: جنوب کرمان به لحاظ معدنی از بکرترین مناطق است که تاکنون فقط ۱۰ درصد آنها شناسایی شده‌اند.

وی افزود: نخستین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی جنوب کرمان گام مؤثری برای تحول و جهش توسعه جنوب استان کرمان است.

سعیدی، با تاکید بر رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت‌های معدنی ادامه داد: بین جان مردم و برداشت از معدن؛ حفظ سلامت مردم گزینه مناسبت است و محیط زیست باید با دقت پروانه‌ها را بررسی کند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: معادن باید منفعتی را برای جامعه و منطقه داشته باشند، شرکت‌ها باید بر سرمایه‌گذاری برد- برد توجه داشته باشند و آن را در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ کنند.

سعیدی، بیان کرد: اشتغال و بکارگیری نیروی انسانی بومی تنها در سطح کارگران نیست، بلکه در لایه‌های مختلف مدیریتی باید از نیروهای لایق و کاربلد جنوب استان کرمان استفاده کنند.

وی تصریح کرد: نمی‌شود که شرکت ملی مس در جنوب کرمان سرمایه‌گذاری کند، اما یک نفر از مدیران آن از جنوب استان نباشد.

