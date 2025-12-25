بهنام سعیدی: ظرفیت های معدنی جنوب کرمان شناسایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی، شامگاه پنجشنبه در آئین افتتاح نخستین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی جنوب کرمان در شهر جیرفت با اشاره به ظرفیتهای مغفول مانده این خطه و مشکلات ناشی از آن به دلیل عدم توجه و برنامهریزی گفت: جنوب کرمان به لحاظ معدنی از بکرترین مناطق است که تاکنون فقط ۱۰ درصد آنها شناسایی شدهاند.
وی افزود: نخستین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی جنوب کرمان گام مؤثری برای تحول و جهش توسعه جنوب استان کرمان است.
سعیدی، با تاکید بر رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیتهای معدنی ادامه داد: بین جان مردم و برداشت از معدن؛ حفظ سلامت مردم گزینه مناسبت است و محیط زیست باید با دقت پروانهها را بررسی کند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: معادن باید منفعتی را برای جامعه و منطقه داشته باشند، شرکتها باید بر سرمایهگذاری برد- برد توجه داشته باشند و آن را در برنامهریزیها لحاظ کنند.
سعیدی، بیان کرد: اشتغال و بکارگیری نیروی انسانی بومی تنها در سطح کارگران نیست، بلکه در لایههای مختلف مدیریتی باید از نیروهای لایق و کاربلد جنوب استان کرمان استفاده کنند.
وی تصریح کرد: نمیشود که شرکت ملی مس در جنوب کرمان سرمایهگذاری کند، اما یک نفر از مدیران آن از جنوب استان نباشد.
