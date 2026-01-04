سردار میرکاظمی زاده: مکتب حاج قاسم را به‌ درستی بشناسیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ میرکاظمی زاده روز یکشنبه در مراسم سالروز شهادت سردار سلیمانی، افزود: شهادت سردار دلها نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز حرکتی عمیق و ماندگار در جبهه حق است.
وی خاطرنشان کرد: حاج قاسم سلیمانی خود محصول مکتبی اصیل، مکتبی برخاسته از اسلام ناب محمدی (ص)، قرآن کریم و فرهنگ عاشورا است.
فرمانده سپاه سلماس تأکید کرد: شهید سلیمانی نشان داد میتوان هم در اوج فرماندهی و نگاه راهبردی، دلهای مردم را نیز فتح کرد و به معنای واقعی «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» بود.
حاج قاسم شخصیتی دستنیافتنی و اسطورهای صرف نبود
وی با تأکید بر اینکه حاج قاسم شخصیتی دستنیافتنی و اسطورهای صرف نبود، تصریح کرد: حاج قاسمها دور از دسترس نیستند؛ کافی است مکتب حاج قاسم را بهدرستی بشناسیم و با الگو گرفتن از سیره، اخلاص، شجاعت و ولایتمداری ایشان، در هر جایگاه و مسؤولیتی سرباز واقعی اسلام باشیم همان نکتهای که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر آن تأکید داشتهاند.
سردار میرکاظمیزاده ادامه داد: تجربه حوادث و تهدیدهای اخیر، از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، بهروشنی نشان داد که راه شهید سلیمانی زنده است و امروز جوانان مؤمن و انقلابی این مرز و بوم، ادامهدهندگان واقعی این مسیر نورانی هستند.
وی خاطرنشان کرد: هر فردی که در هر نقش و مسؤولیتی دل در گرو اسلام، قرآن، انقلاب اسلامی و عزت و امنیت این سرزمین داشته باشد بیتردید در مسیر سلیمانیها گام برمیدارد و این مکتب ضامن عزت، اقتدار و پیشرفت آینده کشور است.
تفکر مقاومت با تهدید و ترور از بینرفتنی نیست
سرهنگ حبیبی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان باروق نیز روز یکشنبه در مراسم سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی با تأکید بر ماندگاری تفکر مقاومت، اظهار داشت: تفکر مقاومت به هیچوجه با بمباران، تهدید و ترور از بین نمیرود، چرا که ریشه آن در فرهنگ عاشورایی و شعار «هیهات منالذله» نهفته است.
وی با اشاره به چرایی شهادت این فرمانده بزرگ مقاومت اظهار داشت: حاج قاسم سلیمانی را به شهادت رساندند، زیرا او به نماد اقتدار، اخلاص و ایستادگی در برابر جبهه استکبار تبدیل شده بود.
سرهنگ حبیبی افزود: امروز دشمن با نتیجه نگرفتن از حمله نظامی تغییر روش داده و با رمز رکود اقتصادی درصدد ایجاد اغتشاش در داخل و در ادامه آن ورود به کشور از مرزهای زمینی با استفاده از نیروهای دست نشانده در منطقه است.
