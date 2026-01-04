کرمی: بازاریان بازوی توانمند اقتصادی دولت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی روز یکشنبه در نشست هماندیشی با نمایندگان اصناف استان ایلام اظهار کرد: جامعه ۵۳ هزار نفری اصناف در استان که ۱۶ هزار نفر آنان در مرکز استان فعالیت دارند، بازوی توانمند و فرماندهان خط مقدم نبرد اقتصادی هستند.
وی با یادآوری نقشآفرینی بازاریان در بزنگاههای تاریخی افزود: ملت ایران هرگز سخاوت و پایداری سنگرِ بازار را در دوران دفاع مقدس، همهگیری کرونا و فشارهای اقتصادی فراموش نمیکند و امروز نیز انتظار میرود این قشر شریف چون همیشه در کنار مردم و دولت، برای گشودن گرههای معیشتی پیشگام باشد.
استاندار ایلام با نقد شیوه کنونی پرداخت یارانه گفت: دولت سالانه ۱۰ میلیارد دلار برای ورود کالاهای اساسی یارانه میپردازد اما شوربختانه نه تولیدکننده و نه مصرفکننده نهایی از این وضعیت خرسند نیستند.
کرمی یادآور شد: دولت مصمم است با اجرای «آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت»، ساختار معیوب گذشته را اصلاح کند.
وی بیان کرد: هدف نهایی این است که با حذف ارز ترجیحی و واقعیسازی نرخها، علاوه بر افزایش کیفیت کالاها، رقابت سالم در بازار شکل بگیرد و یارانه به جای دلالان، در جیب مردم قرار گیرد.
استاندار ایلام در پاسخ به نگرانی فعالان اقتصادی درباره نوسان قیمتها و کمبود نقدینگی گفت: دولت برای پیشگیری از شوکهای تورمی و حمایت از کسبوکارها، بستههای ویژهای تدارک دیده است.
وی توضیح داد: یک خط اعتباری به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) به عنوان سرمایه در گردش در نظر گرفته شده که با ابزارهای نوین مالی مانند «اوراق گام»، «اسناد اعتباری»، «ال.سی» و «برات» در اختیار فعالان بازار قرار میگیرد.
کرمی تاکید کرد: جزئیات این طرح بهزودی پس از تصویب نهایی در دولت، اطلاعرسانی میشود.
استاندار ایلام از نگاه ویژه دولت به بحث مالیات اصناف خبر داد و گفت: همچنین ۵۰ میلیارد تومان تسهیل مالیاتی برای اصناف گوناگون در نظر گرفته شده که به صورت قسطی دریافت خواهد شد تا فشار از روی دوش بازاریان برداشته شود.
وی در ادامه با نکوهش رفتارهایی مانند تعطیلی بازار در مقابله با چالشها، یادآور شد: پایین کشیدن کرکره مغازهها راهکار منطقی برای حل مسائل نیست و مشکلی را برطرف نمیکند، راه درست، گفتوگو و پیگیری خواستهها از مجاری قانونی است.
کرمی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای تجاری استان گریزی زد و گفت: رایزنیهای گستردهای برای فعالسازی بازارچههای مرزی بهویژه «چیلات» در دهلران انجام شده و راهاندازی منطقه آزاد تجاری - صنعتی مهران نیز در گامهای پایانی است که تحقق آنها، چهره اقتصادی استان را دگرگون خواهد کرد.
کرمی با اشاره به گلایههای مردم درباره کیفیت نان یادآور شد: وضعیت نان دغدغه جدی مدیریت ارشد استان است و در این زمینه نامهنگاری و گفتوگوهایی با وزیر کشور انجام شده است.
وی تأکید کرد: مسائلی از جمله تأمین آرد مرغوب، اصلاح سهمیه نانوایان و ارتقای کیفیت نان باید بهصورت ریشهای حلوفصل شود.
استاندار ایلام با اشاره به فعالیت ۳۴ اتحادیه صنفی در استان، بر لزوم برگزاری نشستهای هفتگی برای پایش بازار تأکید کرد و گفت: اصناف میتوانند با برگزاری نمایشگاههای فصلی و عرضه کالا با نرخ مناسب، فاصله قیمت کالا از مبدأ تا مقصد را کاهش دهند و نقش نظارتی خود را پررنگتر کنند.
