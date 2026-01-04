  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶

تکذیب شایعه لغو پروازهای امارات به ایران؛ جابه‌جایی زمان تنها یک پرواز

تکذیب شایعه لغو پروازهای امارات به ایران؛ جابه‌جایی زمان تنها یک پرواز

معاون بهره‌برداری فرودگاه امام خمینی (ره) با تکذیب شایعات لغو پروازهای امارات به ایران گفت: هیچ کنسلی یا لغوی وجود ندارد و فقط زمان یکی از پروازهای امارات تا تاریخ ۱۰ ژانویه جابه‌جا شده است.

جواد صالحی، معاون بهره‌برداری شهر فرودگاه امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگار مهر، با رد شایعات مطرح‌شده درباره لغو پروازهای شرکت هواپیمایی امارات به ایران، گفت: هیچ‌یک از پروازهای امارات در مسیر ایران لغو نشده و کنسلی در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: شرکت هواپیمایی امارات در مجموع ۱۷ پرواز هفتگی در مسیر ایران انجام می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که در چهار روز هفته هر روز دو پرواز و در سه روز دیگر هر روز سه پرواز برقرار است. به‌طور طبیعی، در برخی مقاطع و به دلایل بازرگانی یا میزان بار مسافر، ممکن است زمان یکی از پروازها جابه‌جا شود که این موضوع به معنای لغو پرواز نیست.

معاون بهره‌برداری شهر فرودگاه امام خمینی (ره) با اشاره به شرایط فصلی پروازها بیان کرد: در فصل کم‌تقاضا یا همان «لو سیزن» (Low Season)، این امکان وجود دارد که شرکت‌های هواپیمایی بر اساس ملاحظات تجاری یا لود مسافر، تغییراتی در زمان‌بندی پروازهای خود اعمال کنند.

صالحی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز زمان یکی از پروازهای شرکت هواپیمایی امارات تا تاریخ ۱۰ ژانویه تغییر کرده است، اما این پرواز لغو نشده و صرفاً با جابه‌جایی ساعت انجام خواهد شد، برهمین اساس تمامی پروازهای برنامه‌ریزی‌شده در مسیر ایران - امارات برقرار است.

    • NP AE ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      بله کاملا درسته هیچ پروازی از امارات به ایران لغو نشده و بلیط ها رفت و برگشت هستند . اگر هم لغو بشه قطعا خود امارات رسما اعلام می کنه و به همه افراد پیام هم ارسال می شه

