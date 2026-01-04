  1. استانها
معاون استاندار تهران: اصناف پشتیبان اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت هستند

تهران- معاون اقتصادی استاندار تهران هوشیاری و همکاری اصناف را پشتوانه اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت دانست و بر نقش کلیدی آنان در مدیریت بازار تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، بعد از ظهر، در جمع رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌های استان تهران، با تأکید بر نقش کلیدی اصناف در مدیریت بازار، هوشیاری و همکاری این قشر را پشتوانه اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دولت اعلام کرد.

عسگری در ادامه خواستار همکاری مستمر اصناف با دولت و هوشیاری در برابر سودجویان و افراد نااهل شد.

وی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور اظهار داشت: اصناف همواره یکی از ارکان مهم ثبات بازار بوده‌اند و هوشیاری و مسئولیت‌پذیری آنان اجازه نداده است که جریان‌های سودجو از شرایط موجود سوءاستفاده کنند.

معاون اقتصادی استاندار تهران اقدام دولت در حذف واسطه‌ها و اصلاح نظام توزیع یارانه را اقدامی شجاعانه و ضروری دانست و افزود: در چارچوب سیاست آزادسازی نرخ ارز ترجیحی، پرداخت یارانه‌ها از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای آن منتقل شده تا مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی برسد.

وی تصریح کرد: پرداخت یارانه به حلقه‌های ابتدایی زنجیره، در بسیاری موارد باعث ایجاد رانت و واسطه‌گری شده بود؛ اصلاح این روند، ضمن کاهش زمینه‌های سوءاستفاده، اثربخشی حمایت‌های دولت و صیانت از حقوق مردم را افزایش می‌دهد.

عسگری نقش اصناف را در اجرای موفق این سیاست‌ها تعیین‌کننده خواند و خواستار تشدید نظارت‌ها، گزارش تخلفات و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی شد. وی افزود: همراهی اصناف با سیاست‌های اقتصادی دولت، نقش مهمی در آرامش بازار، کنترل قیمت‌ها و افزایش اعتماد عمومی دارد.

معاون اقتصادی استاندار تهران در پایان بر ضرورت تداوم تعامل دولت و اصناف تأکید کرد و گفت: عبور موفق از شرایط اقتصادی کنونی، نیازمند هم‌افزایی، نظارت دقیق و پایبندی همگانی به منافع عمومی است.

