به گزارش خبرنگار مهر، حشمتالله عسگری، بعد از ظهر، در جمع رؤسای اتاقهای اصناف شهرستانهای استان تهران، با تأکید بر نقش کلیدی اصناف در مدیریت بازار، هوشیاری و همکاری این قشر را پشتوانه اجرای سیاستهای جدید اقتصادی دولت اعلام کرد.
عسگری در ادامه خواستار همکاری مستمر اصناف با دولت و هوشیاری در برابر سودجویان و افراد نااهل شد.
وی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور اظهار داشت: اصناف همواره یکی از ارکان مهم ثبات بازار بودهاند و هوشیاری و مسئولیتپذیری آنان اجازه نداده است که جریانهای سودجو از شرایط موجود سوءاستفاده کنند.
معاون اقتصادی استاندار تهران اقدام دولت در حذف واسطهها و اصلاح نظام توزیع یارانه را اقدامی شجاعانه و ضروری دانست و افزود: در چارچوب سیاست آزادسازی نرخ ارز ترجیحی، پرداخت یارانهها از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای آن منتقل شده تا مستقیماً به مصرفکننده نهایی برسد.
وی تصریح کرد: پرداخت یارانه به حلقههای ابتدایی زنجیره، در بسیاری موارد باعث ایجاد رانت و واسطهگری شده بود؛ اصلاح این روند، ضمن کاهش زمینههای سوءاستفاده، اثربخشی حمایتهای دولت و صیانت از حقوق مردم را افزایش میدهد.
عسگری نقش اصناف را در اجرای موفق این سیاستها تعیینکننده خواند و خواستار تشدید نظارتها، گزارش تخلفات و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی شد. وی افزود: همراهی اصناف با سیاستهای اقتصادی دولت، نقش مهمی در آرامش بازار، کنترل قیمتها و افزایش اعتماد عمومی دارد.
معاون اقتصادی استاندار تهران در پایان بر ضرورت تداوم تعامل دولت و اصناف تأکید کرد و گفت: عبور موفق از شرایط اقتصادی کنونی، نیازمند همافزایی، نظارت دقیق و پایبندی همگانی به منافع عمومی است.
