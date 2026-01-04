به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس، در هفته جاری جلسات متعددی برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد کرد.

در نشست روز (دوشنبه ۱۵ دی ماه)، کمیسیون به بررسی مواد مرتبط با سازمان امور مالیاتی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری خواهد پرداخت. در این جلسه نمایندگان پیشنهاد دهنده، نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذی‌ربط، حضور خواهند داشت تا جزئیات بودجه و تأثیر آن بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مورد ارزیابی قرار گیرد.

روز (سه‌شنبه ۱۶ دی ماه)، کمیسیون بررسی لایحه بودجه در حوزه‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان را ادامه خواهد داد. در این جلسه نیز نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط حضور خواهند داشت تا مسائل و ابهامات مرتبط با بودجه و سیاست‌های اصل ۴۴ مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در روز (چهارشنبه ۱۷ دی ماه)، ادامه بررسی مواد بودجه مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی و بانک مرکزی در دستور کار کمیسیون است. نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه، اتاق‌های ایران، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست شرکت خواهند کرد.

همچنین کمیسیون در طول هفته، بررسی شور دوم گزارش کمیسیون درباره طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را با حضور دستگاه‌های اجرایی، معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام خواهد داد تا پیشنهادات و اصلاحات لازم پیش از ارسال به صحن علنی مجلس بررسی شود.