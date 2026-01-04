دستگیری متخلف شکار و صید در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ساعدپناه فرمانده یگان حفاظت محیط زیست رودان با اعلام این خبر اظهار کرد: یک نفر متخلف شکار و صید و کشف سلاح و ادوات غیرمجاز در این شهرستان دستگیر شد.



وی با بیان اینکه متخلف که از شکارچیان دارای سابقه شکار غیرمجاز حیات وحش بوده است، افزود: یک قبضه سلاح شکاری گلوله‌زنی دوربین‌دار «برنو»، ۱۰ عدد فشنگ گلوله‌زنی، دو دستگاه دوربین چشمی و یک قبضه چاقو کشف و ضبط شد.