  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

دستگیری متخلف شکار و صید در شهرستان بندرخمیر

بندرخمیر- جانشین اداره حفاظت محیط زیست بندرخمیر، از شناسایی و دستگیری متخلف شکار و صید غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی از شناسایی و دستگیری متخلف شکار و صید غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: این عملیات در پی اقدامات اطلاعاتی و با همکاری مؤثر مأموران یگان حفاظت محیط زیست و پلیس اطلاعات و امنیت اجتماعی، در سطح شهرستان بندرخمیر با موفقیت انجام شد.

محمدی افزود: در جریان این مأموریت، ۳ قبضه اسلحه شکاری گلوله‌زنی به همراه ۵۰ عدد فشنگ مربوطه، ۳۰ عدد فشنگ جنگی کلاشینکف، ۱۰۰ عدد پوکه فشنگ شکاری گلوله‌زنی و همچنین لاشه یک رأس گوسفند وحشی (میش ماده) کشف و ضبط گردید.

وی تصریح کرد: در این رابطه، یک نفر متخلف دستگیر و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.

جانشین اداره حفاظت محیط زیست بندرخمیر در پایان ضمن قدردانی از همکاری پلیس اطلاعات و امنیت اجتماعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیط زیست گزارش نمایند.

