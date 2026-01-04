وزیر خارجه ونزوئلا: هدف آمریکا فقط غارت منابع طبیعی و انرژی کشور ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ایوان خیل پینتو» وزیر امور خارجه ونزوئلا با انتقاد شدید از اقدامات واشنگتن تأکید کرد که آمریکا هیچ اهمیتی به مردم ونزوئلا نمی‌دهد و تنها به دنبال دسترسی و کنترل بر منابع طبیعی و ذخایر انرژی این کشور است.

وی همچنین اعلام کرد که نقض مصونیت شخصی رئیس‌جمهوری که در حال انجام وظایف قانونی خود بوده، تخطی آشکار از یکی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

وزیر امور خارجه ونزوئلا در ادامه افزود: این حمله فقط علیه ونزوئلا نیست، بلکه کل آمریکای لاتین و منطقه کارائیب را هدف قرار داده است.

وی تاکید کرد که کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب باید یک گام به جلو بردارند و در برابر این تجاوز سکوت نکنند.

این موضع‌گیری در ادامه انتقادات مکرر مقام‌های ونزوئلا نسبت به سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا مطرح می‌شود؛ سیاست‌هایی که به باور کاراکاس، هدف اصلی آن‌ها نه حمایت از دموکراسی، بلکه غارت منابع طبیعی و به‌ویژه ذخایر عظیم نفت و گاز ونزوئلا است. آمریکا طی سال‌های گذشته با اعمال تحریم‌های سنگین، مسدودسازی دارایی‌ها و تلاش برای تحمیل اراده سیاسی خود، زمینه را برای تسلط شرکت‌های آمریکایی بر منابع انرژی این کشور فراهم کرده است؛ اقدامی که دولت ونزوئلا آن را نقض آشکار حاکمیت ملی و نمونه‌ای روشن از استعمار نوین می‌داند.