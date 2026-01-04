  1. بین الملل
فرزند مادورو: ما سالم هستیم و در مقابل حملات آمریکا ایستاده‌ایم

فرزند رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت که او و خانواده‌اش در امنیت و آرامش به سر می‌برند و در مقابل حملات آمریکا ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فرزند «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در یک پیام صوتی تأکید کرد که او و خانواده‌اش در امنیت و آرامش هستند و در مقابل فشارها و تهدیدهای خارجی ثبات خود را حفظ کرده‌اند.

وی همچنین از مردم ونزوئلا خواست با برافراشتن پرچم‌های چاوز حمایت خود را از بازگرداندن مادورو و همسرش، «سلیا فلورس»، نشان دهند.

نیروهای آمریکایی در اقدامی بی سابقه و غیر قانونی، نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش، سلیا فلورس را ربودند و آنها را به آمریکا منتقل کردند؛ اقدامی که کاراکاس آن را نقض آشکار حاکمیت ملی و تهدید مستقیم ثبات کشور می‌داند. این اقدام همچنین به‌عنوان بخشی از سناریوی واشنگتن برای تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا تلقی می‌شود.

      لعنت به ترامپ مرگ برامریکا

