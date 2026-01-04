به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، طبق نظرسنجی YouGov در حدود ۵۱ درصد از آمریکاییها معتقدند که واشنگتن کنترل ذخایر نفتی این کشور را به دست خواهد گرفت، اما تنها یک چهارم از این اقدام حمایت میکنند.
علاوه بر این، ۳۹ درصد از پاسخدهندگان معتقدند که اقدامات آمریکا در ونزوئلا نقض قوانین ملی است.
پس از ربایش مادورو و همسرش توسط نیروهای آمریکایی، دونالد ترامپ در چند اظهارنظر مهم درباره نفت ونزوئلا سخن گفته است که محور آن استفاده از منابع نفتی این کشور برای منافع آمریکا بوده است.
ترامپ گفت که آمریکا کشور ونزوئلا را «برای مدتی» اداره خواهد کرد تا «انتقال مطمئن و صحیح قدرت» انجام شود و از اینکه کسی دیگر کنترل منابع عظیم نفتی این کشور را بهدست بگیرد، جلوگیری کند. در همین زمینه او تأکید کرد که منابع نفتی در خاک ونزوئلا اهمیت استراتژیک دارد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین گفت که شرکتهای بزرگ نفتی آمریکا «به ونزوئلا خواهند رفت» تا تأسیسات فرسوده نفتی را بازسازی و بهرهبرداری کنند، پولسازی برای کشور را از سر بگیرند و از این طریق منافع اقتصادی برای آمریکا به ارمغان بیاورند.
او همچنین گفت که اداره ونزوئلا «برای آمریکا هزینهای نخواهد داشت» زیرا «پولِ خارج شده از نفت» این کشور میتواند هزینهها را جبران کند و حتی سودده باشد.
این اظهارات ترامپ با واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی مواجه شده و نشان داد که هدف اصلی آمریکا نهفقط تغییر رژیم، بلکه بهدست گرفتن کنترل منابع نفتی ونزوئلا است.
