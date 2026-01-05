ترامپ مدعی قانونمداری شد: باید قانون و نظم در ونزوئلا برقرار شود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک روسیه، دونالد ترامپ در گفتوگو با روزنامه نیویورک پست تأکید کرد که اداره کشور باید به شکلی باشد که امکان بهرهبرداری از منابع اقتصادی ارزشمند، به ویژه نفت، فراهم شود.
ترامپ برگزاری انتخابات را در شرایط کنونی موضوعی ثانویه دانست و مدعی شد ونزوئلا در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد. او همچنین گفت نامزدهای مخالف هنوز حمایت کافی برای پیروزی در انتخابات ندارند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که ایالات متحده سوم ژانویه حملهای گسترده به ونزوئلا انجام داد و رئیسجمهور نیکلاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس را بازداشت و به نیویورک منتقل کرد. ترامپ اعلام کرد که آنها به اتهام «تروریسم مرتبط با مواد مخدر» محاکمه خواهند شد.
در واکنش به این اقدام غیر قانونی آمریکا، دولت ونزوئلا خواستار نشست فوری سازمان ملل شد و دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور، بهطور موقت مسئولیت ریاست جمهوری را برعهده گرفت. وزارت امور خارجه روسیه و چین نیز خواستار آزادی فوری مادورو و همسرش شدند و اقدامات آمریکا را نقض آشکار قوانین بینالمللی دانستند.
