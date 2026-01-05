حجتالاسلام محمود نادرپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری موفق آئین اعتکاف در شهرستان رامیان اظهار کرد: امسال اعتکاف دانشآموزی و اعتکاف مادر و دختری با استقبال چشمگیر برگزار شد و بیش از هزار و ۱۰۰ نفر از معتکفین در ۱۶ مسجد شامل ۱۰ مسجد روستایی و ۶ مسجد شهری حضور داشتند.
وی با تأکید بر آثار عمیق معنوی این مراسم افزود: اعتکاف یکی از بهترین برنامههای معنوی است که نقش مؤثری در تربیت دینی دانشآموزان و تقویت باورهای اعتقادی معتکفین دارد و آثار مثبت آن در جامعه بهوضوح قابل مشاهده خواهد بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی رامیان ادامه داد: در کنار برنامههای عبادی، اجرای برنامههای فرهنگی متنوع از جمله جلسات سبک زندگی و اکران فیلمهای مناسب، موجب غنای هرچه بیشتر این مراسم شد.
نادرپور اظهار کرد: امید است این برنامهها بتواند آثار مفید و ماندگاری در میان نسل نوجوان و خانوادهها بر جای بگذارد و زمینهساز ارتقای معنویت در سطح جامعه شود.
نظر شما