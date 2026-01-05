تقدیر ترامپ از خشونت نیروهای آمریکایی در حمله به ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد نیروهای ویژه آمریکا در جریان حمله به اقامتگاه نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا با خشونت عمل کردند.

وی درباره احتمال آسیب رسیدن به مادورو نیز گفت: نیروهای ما خیلی خشن بودند و او کار درستی کرد که مقاومت نکرد. این عملیات با خشونت همراه بود.

ترامپ پیش‌تر نیز گفته بود که در جریان این عملیات، شماری از محافظان رئیس‌جمهوری ونزوئلا کشته شده‌اند.

کارشناسان معتقدند هدف آمریکا از حمله به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهوری این کشور، وادار کردن کاراکاس به تسلیم است.

کشورهای مختلف جهان، اقدام واشنگتن را نقض منشور ملل متحد اعلام کرده‌اند. تحلیلگران، تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا را هدف نهایی ترامپ از حمله به این کشور حمله کرده‌اند.