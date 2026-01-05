  1. استانها
فصل جدید ساخت مسکن در مازندران آغاز شد؛ از خانه های استیجاری تاشهرک‌ها

ساری - استاندار مازندران با اشاره به شتاب گرفتن برنامه‌های مسکن در این استان، مازندران را به‌عنوان استان پیشرو در اجرای طرح مسکن استیجاری معرفی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه یکشنبه در نشست شورای مسکن استان مازندران با اشاره به ورود استان به مرحله‌ای تازه از سیاست‌گذاری مسکن اظهار کرد: مازندران به‌عنوان پایلوت اجرای طرح مسکن استیجاری در کشور انتخاب شده و بر همین اساس، ۲۹۰ واحد مسکن استیجاری در سامانه وزارت راه و شهرسازی بارگذاری خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای نخستین‌بار شهرک‌های دولتی مسکونی در استان وارد فاز اجرایی می‌شوند، افزود: شهرک مسکونی گوهرباران ساری با وسعت ۱۰۰ هکتار و ظرفیت ۱۰ هزار واحد مسکونی از هفته آینده عملیات اجرایی خود را آغاز می‌کند.

یونسی رستمی ادامه داد: شهرک مسکونی گلوگاه نیز با مساحت ۱۰۶ هکتار در آستانه تصویب طرح جامع قرار دارد و پس از نهایی شدن در شورای عالی شهرسازی، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

استاندار مازندران با اشاره به وضعیت متقاضیان طرح جوانی جمعیت گفت: از میان بیش از ۲۷۰۰ خانواری که مراحل ثبت‌نام و تأیید مدارک را طی کرده‌اند، تاکنون برای ۷۱۹ خانوار زمین تأمین شده و برنامه‌ریزی برای سایر متقاضیان در نقاط مختلف استان انجام شده است.

وی هدف‌گذاری استان را تأمین زمین برای ۲۰۰۰ خانواده تا پایان سال عنوان کرد و افزود: این اقدام گامی مؤثر در تسریع اجرای طرح جوانی جمعیت در استان محسوب می‌شود.

یونسی رستمی همچنین به پروژه‌های مسکن حمایتی اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی که در دهه فجر و همچنین تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری هستند، بررسی شدند و تأمین زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق و فاضلاب در اولویت قرار دارد.

وی اعلام کرد: تا دهه فجر امسال حدود ۶۰۰ واحد مسکونی افتتاح خواهد شد و این رقم تا پایان سال به هزار واحد افزایش می‌یابد.

استاندار مازندران با اشاره به روند پرداخت تسهیلات بانکی خاطرنشان کرد: همکاری بانک‌ها در استان رضایت‌بخش بوده و انعقاد قراردادهای تسهیلاتی روند رو به رشدی داشته است.

وی در پایان گفت: زوج‌هایی که حداکثر پنج سال از ازدواج آن‌ها گذشته باشد، می‌توانند در سامانه مربوطه ثبت‌نام کنند و در صورت احراز شرایط، واحدهای آماده مسکونی به مدت پنج سال در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

