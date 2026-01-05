به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه یکشنبه در نشست شورای مسکن استان مازندران با اشاره به ورود استان به مرحلهای تازه از سیاستگذاری مسکن اظهار کرد: مازندران بهعنوان پایلوت اجرای طرح مسکن استیجاری در کشور انتخاب شده و بر همین اساس، ۲۹۰ واحد مسکن استیجاری در سامانه وزارت راه و شهرسازی بارگذاری خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای نخستینبار شهرکهای دولتی مسکونی در استان وارد فاز اجرایی میشوند، افزود: شهرک مسکونی گوهرباران ساری با وسعت ۱۰۰ هکتار و ظرفیت ۱۰ هزار واحد مسکونی از هفته آینده عملیات اجرایی خود را آغاز میکند.
یونسی رستمی ادامه داد: شهرک مسکونی گلوگاه نیز با مساحت ۱۰۶ هکتار در آستانه تصویب طرح جامع قرار دارد و پس از نهایی شدن در شورای عالی شهرسازی، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
استاندار مازندران با اشاره به وضعیت متقاضیان طرح جوانی جمعیت گفت: از میان بیش از ۲۷۰۰ خانواری که مراحل ثبتنام و تأیید مدارک را طی کردهاند، تاکنون برای ۷۱۹ خانوار زمین تأمین شده و برنامهریزی برای سایر متقاضیان در نقاط مختلف استان انجام شده است.
وی هدفگذاری استان را تأمین زمین برای ۲۰۰۰ خانواده تا پایان سال عنوان کرد و افزود: این اقدام گامی مؤثر در تسریع اجرای طرح جوانی جمعیت در استان محسوب میشود.
یونسی رستمی همچنین به پروژههای مسکن حمایتی اشاره کرد و گفت: طرحهایی که در دهه فجر و همچنین تا پایان سال جاری آماده بهرهبرداری هستند، بررسی شدند و تأمین زیرساختهایی نظیر آب، برق و فاضلاب در اولویت قرار دارد.
وی اعلام کرد: تا دهه فجر امسال حدود ۶۰۰ واحد مسکونی افتتاح خواهد شد و این رقم تا پایان سال به هزار واحد افزایش مییابد.
استاندار مازندران با اشاره به روند پرداخت تسهیلات بانکی خاطرنشان کرد: همکاری بانکها در استان رضایتبخش بوده و انعقاد قراردادهای تسهیلاتی روند رو به رشدی داشته است.
وی در پایان گفت: زوجهایی که حداکثر پنج سال از ازدواج آنها گذشته باشد، میتوانند در سامانه مربوطه ثبتنام کنند و در صورت احراز شرایط، واحدهای آماده مسکونی به مدت پنج سال در اختیار آنان قرار میگیرد.
