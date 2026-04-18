به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسیرستمی بعدازظهر شنبه در نشست بررسی پروژههای نهضت ملی مسکن در استان گفت:
هدف ما از توسعه شهرکهای جدید مسکن، صرفاً تأمین مسکن نیست؛ بلکه ایجاد شهرکهایی امن، مجهز و آیندهمحور است که به ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک کند.
وی در ادامه افزود: برای موفقیت در ساخت این شهرکها باید از افراد متخصص و با تجربه استفاده کنیم. مدیران پروژهها باید کسانی باشند که سابقه موفق در ساخت شهرکهای مشابه را دارند.
استاندار مازندران همچنین بر اهمیت نگاه علمی و مهندسی در پروژههای مسکن تأکید کرد و افزود: کارها باید با استفاده از متدهای علمی و مهندسی پیش برود تا پروژهها ماندگار و کارآمد باشند.
یونسیرستمی همچنین به عدالت اجتماعی در طرحهای مسکن اشاره کرد و گفت: گروههای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از اولویتهای اصلی ما هستند و تمامی تلاش ما این است که این پروژهها بهسرعت پیش بروند تا این خانوادهها بهزودی صاحب مسکن مناسب شوند.
وی در پایان سخنان خود بر همافزایی دستگاهها بهعنوان شرط اصلی موفقیت نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: تمام مدیران اجرایی استان باید با نگاه مسئولانه و تلاش مضاعف، مسیر تحقق اهداف ملی در حوزه مسکن را هموار کنند.
این جلسه که با حضور مسئولان و مدیران دستگاههای مختلف برگزار شد، پیشرفت ساخت شهرکهای «گهرباران» و «گلوگاه» بررسی شد. همچنین برنامهریزی برای ایجاد فضاهای ورزشی در شهرک گلوگاه با هدف میزبانی مسابقات ملی و بینالمللی مطرح شد. علاوه بر این، تأمین مسکن برای گروههای هدف بهزیستی و کمیته امداد از دیگر مسائل مورد بحث بود.
