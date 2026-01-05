به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه انجمن گلخانهداران شهرستان با حضور محسنی فرماندار شهرستان و ذاکری رئیس جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.
اعضای حاضر ضمن قدردانی از نماینده دولت در شهرستان و مجموعه جهاد کشاورزی، به بیان دغدغههای حوزه تولید، مشکلات مربوط به تأمین سوخت و کمبود زیرساختهای لازم در فرآیند تولید محصولات پرداختند.
همچنین برخی از گلخانهداران به کمبود زیرساختهای راههای دسترسی به باغات، بهویژه در پی بارندگیهای اخیر، اشاره کردند.
محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان در جمعبندی سخنان اعضا، ضمن تبریک به گلخانهداران بهدلیل موفقیت و حضور مؤثر در سطح انجمن ملی، اظهار کرد: امروز تولید به معنای واقعی، مصداق جهاد است و در شرایط کنونی، اتحاد و همدلی تولیدکنندگان میتواند پشتوانهای محکم در سطح محلی ایجاد کند.
وی افزود: در کنار تولید محصول، لازم است به صنایع بستهبندی نیز توجه شود تا تولیدات شما به یک برند شاخص و ماندگار تبدیل شود.
فرماندار شهرستان با تأکید بر اهمیت نقش گلخانهداران تصریح کرد: امروز شما برای ما مهم هستید و انتظار میرود گلخانهداران در مشارکتهای اجتماعی شهرستان فعالتر باشند. هرچند در گذشته اقدامات خوبی انجام شده است، اما امروز انتظار دولت چهاردهم این است که با همدلی و همکاری، کارهای بزرگتری رقم بخورد؛ چراکه هر جا مردم مشارکت داشتهاند، نتایج مثبت و مؤثری حاصل شده است.
محسنی با قدردانی از اقدام حدود ۷۰ درصد گلخانهداران در آمادهسازی زیرساخت لولهکشی گاز واحدهای گلخانهای، تأکید کرد: لازم است سایر گلخانهداران نیز هرچه سریعتر نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کنند و شرکت گاز نیز به تعهدات خود عمل نماید تا انگیزه و اعتماد تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت تقویت شود.
