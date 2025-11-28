  1. استانها
مهلت ۴۵روزه برای گلخانه‌داران رودان جهت دریافت سوخت یارانه‌ای تعیین شد

رودان - فرماندار رودان گفت:گلخانه‌داران رودان تا ۴۵ روز آینده فرصت دارند تا مدارک مورد نیاز برای دریافت سوخت یارانه‌ای را ارائه دهند در غیر این صورت فقط سوخت غیریارانه‌ای دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک فرماندار شهرستان رودان با معاون اقتصادی استانداری هرمزگان و رئیس جهاد کشاورزی شهرستان با محوریت ساماندهی سوخت گلخانه‌داران برگزار شد، صبح جمعه برگزار شد.

محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان در این نشست، گفت: با توجه به قرارگیری برخی گلخانه‌ها در نزدیکی خطوط لوله گاز مقرر شد که گلخانه‌داران مشمول در مدت ۴۵ روز اقدامات لازم برای دریافت سوخت یارانه‌ای را انجام دهند.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده گلخانه‌داران باید مدارکی شامل مختصات دقیق گلخانه، اجرای لوله‌کشی بیرونی، نصب علمک گاز، نقشه داخلی طرح و قرارداد مشاور یا طراح را ارائه دهند.

محسنی همچنین تأکید کرد: چنانچه گلخانه‌داران در مهلت تعیین شده نتوانند تعهدات خود را تکمیل کنند، فقط امکان استفاده از سوخت غیریارانه‌ای را خواهند داشت و هیچ‌گونه تعهدی از سوی دستگاه‌های مسئول برای تأمین سوخت یارانه‌ای وجود ندارد.

