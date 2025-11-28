به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک فرماندار شهرستان رودان با معاون اقتصادی استانداری هرمزگان و رئیس جهاد کشاورزی شهرستان با محوریت ساماندهی سوخت گلخانهداران برگزار شد، صبح جمعه برگزار شد.
محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان در این نشست، گفت: با توجه به قرارگیری برخی گلخانهها در نزدیکی خطوط لوله گاز مقرر شد که گلخانهداران مشمول در مدت ۴۵ روز اقدامات لازم برای دریافت سوخت یارانهای را انجام دهند.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده گلخانهداران باید مدارکی شامل مختصات دقیق گلخانه، اجرای لولهکشی بیرونی، نصب علمک گاز، نقشه داخلی طرح و قرارداد مشاور یا طراح را ارائه دهند.
محسنی همچنین تأکید کرد: چنانچه گلخانهداران در مهلت تعیین شده نتوانند تعهدات خود را تکمیل کنند، فقط امکان استفاده از سوخت غیریارانهای را خواهند داشت و هیچگونه تعهدی از سوی دستگاههای مسئول برای تأمین سوخت یارانهای وجود ندارد.
