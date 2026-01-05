امام جمعه گناوه: اعتکاف سپری موثر در برابر جنگ شناختی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی‌حسینی یکشنبه شب در مسجد صاحب‌الزمان (ع) روستای مال قائد، در جمع معتکفین جوانان و نوجوانان خواهر این منطقه در سخنانی با تسلیت سالروز وفات شهادت‌گونه حضرت زینب کبری (س)، اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای تقویت معرفت دینی، آرامش روحی و ارتباط عمیق با خداوند دانست و اظهار کرد: هدف اصلی خلقت انسان، رسیدن به معرفت الهی و بندگی خالصانه است و انسان زمانی به آرامش حقیقی دست می‌یابد که دل خود را به ذکر و یاد خداوند پیوند بزند.

وی با اشاره به نقش ذکر الهی در آرامش قلب انسان، تأکید کرد: امروز بشر بیش از هر زمان دیگری دچار اضطراب و آشفتگی روحی است و تنها راه نجات از این بحران، بازگشت به معنویت، توکل بر خدا و تقویت ارتباط با خالق هستی است؛ همان حقیقتی که قرآن کریم با تعبیر «ألا بذکر الله تطمئن القلوب» به آن اشاره کرده است.

حضرت زینب کبری (س) الگوی بصیرت و جهاد تبیین

امام جمعه گناوه با تبیین شخصیت حضرت زینب کبری (س)، ایشان را الگوی کامل معرفت، بصیرت و شجاعت معرفی کرد و افزود: حضرت زینب (س) با ایستادگی، روشنگری و جهاد تبیین، پیام عاشورا را به تاریخ منتقل کرد و با خطبه‌های روشنگرانه خود، نقشه‌های دشمنان اسلام را خنثی ساخت.

وی با اشاره به اهمیت بصیرت در شرایط کنونی جامعه، بیان کرد: دشمنان با استفاده از جنگ رسانه‌ای و شناختی درصدد تحریف واقعیت‌ها و تأثیرگذاری بر افکار جوانان هستند و هوشیاری، تقویت ایمان و حضور در فضاهای معنوی همچون اعتکاف، مهم‌ترین ابزار مقابله با این توطئه‌ها است.

حجاب؛ ضامن کرامت و ارزش‌های انسانی

حجت‌الاسلام رکنی‌حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، عفاف و حجاب را امری عقلانی، فطری و ریشه‌دار در فرهنگ ایرانی اسلامی دانست و تصریح کرد: حجاب نه‌تنها یک حکم شرعی، بلکه یک اصل عقلی و فطری برای صیانت از کرامت و ارزش‌های انسانی است و دشمن امروز این سنگر مهم را هدف قرار داده است.

در این برنامه معنوی، حجت‌الاسلام محمدی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه، سرهنگ اسکندری فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) شهرستان گناوه به همراه جانشین خود، جمعی از پاسداران سپاه و مدیر آموزش و پرورش شهرستان، امام جمعه گناوه را همراهی می‌کردند.

در ابتدای این مراسم، سرهنگ اسکندری فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) شهرستان گناوه با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در برگزاری مراسم اعتکاف، از همکاری مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی شهرستان تقدیر کرد.

در پایان این مراسم، با طرح سؤالاتی از محتوای سخنان امام جمعه، به تعدادی از معتکفین جوان و نوجوان خواهر، هدایایی از سوی امام جمعه، ستاد اعتکاف و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه اهدا شد.