امام جمعه گناوه: اعتکاف فرصت خودسازی برای نوجوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر دوشنبه در جمع معتکفین دانش‌آموز و نوجوان برادر در مسجد الغدیر گناوه با تسلیت وفات شهادت‌گونه حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها، ایشان را پیام‌رسان نهضت عاشورا و الگوی بصیرت، صبر و ایستادگی در مسیر حق معرفی کرد و افزود: اگر پیام عاشورا امروز زنده است، مرهون روشنگری و مجاهدت حضرت زینب (س) است.

وی با اشاره به احیای سنت حسنه اعتکاف در جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: اعتکاف فرصتی برای فاصله گرفتن از مشغله‌های دنیوی و خلوت با معبود است و ریشه در سیره پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت علیهم‌السلام دارد.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه بخش عمده‌ای از معتکفین امسال را دانش‌آموزان و نوجوانان تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: بهترین زمان برای عبادت و خودسازی، دوران جوانی است و حضور پرشور نوجوانان در مساجد، نشانه‌ای از زنده بودن روح دینداری در جامعه است.

وی با قدردانی از همکاری وزارت آموزش و پرورش در به تعویق انداختن امتحانات دانش‌آموزان همزمان با ایام اعتکاف، این اقدام را گامی مؤثر در جهت حمایت از برنامه‌های تربیتی و دینی نسل نوجوان دانست.

تاکید بر ضرورت هوشیاری، بصیرت و ولایتمداری دانش‌آموزان

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش حضرت زینب (س) در «جنگ روایت‌ها»، بر ضرورت هوشیاری، بصیرت و ولایتمداری دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: امروز نیز ادامه راه شهدا، با علم‌آموزی، بصیرت و ایستادگی در برابر دشمنان اسلام محقق می‌شود.

وی همچنین به واقعه تاریخی تغییر قبله در پانزدهم ماه رجب اشاره کرد و آن را نماد استقلال امت اسلامی و تبعیت کامل از فرمان الهی برشمرد.

در این برنامه که با همراهی رئیس اداره تبلیغات اسلامی و مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه برگزار شد، ضمن اقامه نماز جماعت ظهر و عصر دانش‌آموزان معتکف به سوالات مطرح‌شده از محتوای سخنان امام جمعه پاسخ دادند که به نفرات برگزیده، به‌منظور تشویق و ترویج مشارکت فعال در برنامه‌های فرهنگی و دینی، جوایزی اهدا شد.