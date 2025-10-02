امام جمعه گناوه: همه باید برای حفظ اتحاد مقدس در جامعه تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) ناحیه گناوه با تسلیت وفات حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: هجرت پیامبران و ائمه (ع) در طول تاریخ تمدن‌ساز بوده و هجرت حضرت معصومه (س) که پس از هجرت اثرگذار حضرت امام رضا (ع) به ایران انجام شد، تحولی عظیم در جامعه ایجاد کرد.

وی با اشاره به فرازهایی از زیارتنامه حضرت معصومه (س) افزود: آنچه برای انسان‌های توحیدباور و معادباور اهمیت دارد، عاقبت ختم به خیر است و یکی از نعماتی که از خدا می‌خواهیم از ما نگیرد، وجود نعمت ولایت است.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با اشاره به مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه گناوه از خدمات سرهنگ حاجی‌پور در مدت پنج سال مسئولیت فرماندهی سپاه شهرستان تقدیر کرد و گفت: سرهنگ حاجی پور فردی شایسته، دلسوز، اهل تعامل و همراه با مردم، بسیجیان و پیشکسوتان جهاد و شهادت بود و امیدواریم در مسئولیت فرماندهی سپاه در دشتستان نیز موفق باشند.

وی با بیان اینکه سپاه پاسداران حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است، افزود: یکی از اهداف مهم سپاه، بهره‌گیری از جوانان با استعداد، تحصیل‌کرده و مصمم برای حضور در این رکن اساسی نظام اسلامی است و همانگونه که امام فرمودند، اگر سپاه نبود کشور هم نبود.

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود، با خیرمقدم به سرهنگ پاسدار عبدالله اسکندری به عنوان فرمانده جدید سپاه انصارالحسین (ع) گناوه بیان کرد: مردم ولایتمدار و مسئولان شهرستان با وحدت و انسجام، همراه فرمانده جدید خواهند بود.

وی گفت: در شرایط حساس کنونی همه باید اتحاد مقدس که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید فرمودند را حفظ کنند تا فشارهای روحی و روانی که دشمن در تلاش برای وارد کردن بر پیکره جامعه اسلامی است همانند سایر توطئه های دشمنان خنثی شود.

وی با بیان اینکه امام (ر ه) فرمودند نگذارید پیشکسوتان جهاد و شهادت در پیچ و خم زندگی امروزی به فراموشی سپرده شوند، افزود: همه باید سرباز ولایت باشیم تا پرچم پرافتخار انقلاب را به صاحب اصلی آن، امام زمان (عج) تحویل دهیم.

در این آیین سرهنگ عبدالله اسکندری به عنوان فرمانده جدید سپاه انصارالحسین (ع) گناوه معرفی و از سرهنگ شهسوار حاجی پور فرمانده سابق قدردانی و تجلیل شد.