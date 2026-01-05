  1. استانها
امام جمعه گناوه: اعتکاف جوانان نشانه شکست جنگ فرهنگی دشمن است

امام جمعه گناوه: اعتکاف جوانان نشانه شکست جنگ فرهنگی دشمن است

گناوه- امام جمعه گناوه گفت:حضور گسترده جوانان و نوجوانان در مراسم اعتکاف، نشان‌دهنده شکست توطئه‌های فرهنگی دشمن و گرایش نسل جوان به معنویت و مسجد است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی شامگاه دوشنبه و همزمان با شام وفات شهادت‌گونه حضرت زینب کبری (س)، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در مسجد حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) روستای مال قائد در جمع معتکفین، ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت زینب کبری (س) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات معتکفین، از میزبانی مردم و دست‌اندرکاران اعتکاف این مسجد قدردانی کرد.

وی گفت: امروز بشر با گمشده‌ای بزرگ به نام آرامش روحی و روانی مواجه است و این آرامش تنها در سایه ارتباط معنوی با خالق هستی حاصل می‌شود، نه در وابستگی‌های مادی و ظاهری.

امام جمعه گناوه: اعتکاف جوانان نشانه شکست جنگ فرهنگی دشمن است

امام جمعه گناوه با اشاره به شخصیت بی‌نظیر حضرت زینب (س)، ایشان را الگوی کامل طمأنینه، صبر و شجاعت دانست و افزود: حضرت زینب (س) در اوج مصائب و فشارهای روحی، با تکیه بر ایمان و اتصال به منبع وحی، آرامش‌بخش دل‌ها بود و با خطبه‌های روشنگرانه خود، جنگ روایت دشمن را در کوفه و شام به شکست کشاند.

امام جمعه گناوه: اعتکاف جوانان نشانه شکست جنگ فرهنگی دشمن است

وظیفه ما «کار زینبی» در برابر جنگ نرم دشمن است

وی با بیان نقش بی‌بدیل حضرت زینب (س) در تداوم نهضت عاشورا تصریح کرد: اگر جهاد تبیین حضرت زینب (س) نبود، پیام کربلا در تاریخ ماندگار نمی‌شد و امروز نیز وظیفه ما انجام «کار زینبی» در برابر توطئه‌ها و جنگ نرم دشمن است.

امام جمعه گناوه: اعتکاف جوانان نشانه شکست جنگ فرهنگی دشمن است

حجت‌الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، اعتکاف جوانان و نوجوانان را از برکات نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: حضور گسترده بیش از هزار جوان و نوجوان در مراسم اعتکاف شهرستان گناوه، نشان‌دهنده شکست توطئه‌های فرهنگی دشمن و گرایش نسل جوان به معنویت و مسجد است.

امام جمعه گناوه: اعتکاف جوانان نشانه شکست جنگ فرهنگی دشمن است

وی در پایان از فرماندار، مسئولان اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، روحانیت، هیئت‌امنای مساجد، خیرین و همه دست‌اندرکاران برگزاری اعتکاف در شهرستان تقدیر کرد.

در این برنامه معنوی فرماندار، رئیس اداره تبلیغات اسلامی، مدیر آموزش‌وپرورش، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان و فرمانده پاسگاه انتظامی قلعه حیدر، امام جمعه گناوه را همراهی می‌کردند.

امام جمعه گناوه: اعتکاف جوانان نشانه شکست جنگ فرهنگی دشمن است

در پایان این مراسم، از تعدادی از معتکفین و عوامل اجرایی اعتکاف مسجد حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) روستای مال قائد تجلیل شد.

