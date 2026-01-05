امام جمعه گناوه: اعتکاف جوانان نشانه شکست جنگ فرهنگی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی شامگاه دوشنبه و همزمان با شام وفات شهادت‌گونه حضرت زینب کبری (س)، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در مسجد حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) روستای مال قائد در جمع معتکفین، ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت زینب کبری (س) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات معتکفین، از میزبانی مردم و دست‌اندرکاران اعتکاف این مسجد قدردانی کرد.

وی گفت: امروز بشر با گمشده‌ای بزرگ به نام آرامش روحی و روانی مواجه است و این آرامش تنها در سایه ارتباط معنوی با خالق هستی حاصل می‌شود، نه در وابستگی‌های مادی و ظاهری.

امام جمعه گناوه با اشاره به شخصیت بی‌نظیر حضرت زینب (س)، ایشان را الگوی کامل طمأنینه، صبر و شجاعت دانست و افزود: حضرت زینب (س) در اوج مصائب و فشارهای روحی، با تکیه بر ایمان و اتصال به منبع وحی، آرامش‌بخش دل‌ها بود و با خطبه‌های روشنگرانه خود، جنگ روایت دشمن را در کوفه و شام به شکست کشاند.

وظیفه ما «کار زینبی» در برابر جنگ نرم دشمن است

وی با بیان نقش بی‌بدیل حضرت زینب (س) در تداوم نهضت عاشورا تصریح کرد: اگر جهاد تبیین حضرت زینب (س) نبود، پیام کربلا در تاریخ ماندگار نمی‌شد و امروز نیز وظیفه ما انجام «کار زینبی» در برابر توطئه‌ها و جنگ نرم دشمن است.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، اعتکاف جوانان و نوجوانان را از برکات نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: حضور گسترده بیش از هزار جوان و نوجوان در مراسم اعتکاف شهرستان گناوه، نشان‌دهنده شکست توطئه‌های فرهنگی دشمن و گرایش نسل جوان به معنویت و مسجد است.

وی در پایان از فرماندار، مسئولان اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، روحانیت، هیئت‌امنای مساجد، خیرین و همه دست‌اندرکاران برگزاری اعتکاف در شهرستان تقدیر کرد.

در این برنامه معنوی فرماندار، رئیس اداره تبلیغات اسلامی، مدیر آموزش‌وپرورش، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان و فرمانده پاسگاه انتظامی قلعه حیدر، امام جمعه گناوه را همراهی می‌کردند.

در پایان این مراسم، از تعدادی از معتکفین و عوامل اجرایی اعتکاف مسجد حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) روستای مال قائد تجلیل شد.