امام جمعه گناوه از محل طبخ غذای معتکفین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی، عصر یکشنبه با حضور در حسینیه سیدالشهدا (ع)، از محل طبخ و تهیه غذای معتکفین شهر گناوه بازدید و از نزدیک در جریان روند خدمترسانی به معتکفین قرار گرفت.
امام جمعه گناوه در این بازدید، ضمن قدردانی از دستاندرکاران، خادمان و عوامل اجرایی اعتکاف، تلاشهای صورتگرفته در زمینه تأمین و طبخ غذای سالم، بهداشتی و مناسب برای معتکفین را اقدامی ارزشمند در راستای تکریم این آئین معنوی دانست و بر اهمیت اخلاص، نظم و رعایت مسائل بهداشتی در خدمترسانی تأکید کرد.
حجتالاسلام محمدی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه نیز در این بازدید، گزارشی از نحوه برنامهریزی، تأمین اقلام مورد نیاز و مشارکت نیروهای مردمی در برگزاری هرچه بهتر مراسم اعتکاف ارائه داد.
این بازدید در راستای حمایت، نظارت و تقدیر از زحمات خادمان اعتکاف و با هدف ارتقای کیفیت خدماترسانی به معتکفین شهر گناوه انجام شد.
نظر شما