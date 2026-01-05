  1. اقتصاد
رایزنی ایران و افغانستان در مورد همکاری‌های کاری بین دو کشور

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در سفر به افغانستان در مورد همکاری‌های کار بین دو کشور، آموزش‌های فنی حرفه‌ای، اشتغال کارگران و امور اجتماعی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر «سید مالک حسینی» معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با «الحاج عبدالمنان عمری» وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان دیدار و در مورد همکاری‌های کار بین دو کشور، آموزش‌های فنی حرفه‌ای، اشتغال کارگران و امور اجتماعی گفت‌وگو کرد.

حسینی در این سفر همچنین از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای مؤسسه خیریه امداد توسعه بصیر در کابل بازدید کرد.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه روز یکشنبه جهت مذاکره درباره همکاری بین وزارت‌های کار دو کشور وارد کابل شد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

