به گزارش خبرگزاری مهر «سید مالک حسینی» معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با «الحاج عبدالمنان عمری» وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان دیدار و در مورد همکاری‌های کار بین دو کشور، آموزش‌های فنی حرفه‌ای، اشتغال کارگران و امور اجتماعی گفت‌وگو کرد.

حسینی در این سفر همچنین از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای مؤسسه خیریه امداد توسعه بصیر در کابل بازدید کرد.



معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه روز یکشنبه جهت مذاکره درباره همکاری بین وزارت‌های کار دو کشور وارد کابل شد.