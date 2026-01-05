به گزارش خبرگزاری مهر «سید مالک حسینی» معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با «الحاج عبدالمنان عمری» وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان دیدار و در مورد همکاریهای کار بین دو کشور، آموزشهای فنی حرفهای، اشتغال کارگران و امور اجتماعی گفتوگو کرد.
حسینی در این سفر همچنین از مرکز آموزش فنی و حرفهای مؤسسه خیریه امداد توسعه بصیر در کابل بازدید کرد.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه روز یکشنبه جهت مذاکره درباره همکاری بین وزارتهای کار دو کشور وارد کابل شد.
