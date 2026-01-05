  1. بین الملل
تظاهرات گسترده مردم ونزوئلا علیه آمریکا+ فیلم

مردم ونزوئلا در سراسر این کشور از جمله کاراکاس به خیابان‌ها آمدند و خواستار آزادی نیکلاس مادورو شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی ونزوئلا، مردم این کشور در نقاط مختلف از جمله کاراکاس به خیابان‌ها آمدند و خواستار آزادی نیکلاس مادورو شدند.

تظاهرکنندگان ونزوئلایی که عکس‌های نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور که اخیر در حمله آمریکا ربوده شد را در دست داشتند، خواستار آزادی وی شدند.

تظاهرکنندگان همچنین، آرامش و صلابت مادورو در هنگام بازداشت وی توسط نیروهای آمریکایی را الهام‌بخش تداوم مقاومت و مبارزه با امپریالسم آمریکا اعلام کردند.

مردم ونزوئلا ضمن محکوم کردن تلاش آمریکا برای تسلط بر منابع نفتی منطقه، بر حمایت از دولت کاراکاس در مقابل دولت دونالد ترامپ تاکید کردند.

کشورهای مختلف جهان، اقدام واشنگتن در حمله به ونزوئلا و ربایش مادورو را نقض منشور ملل متحد اعلام کرده‌اند. تحلیلگران، تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا را هدف نهایی ترامپ از حمله به این کشور حمله کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند هدف آمریکا از حمله به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهوری این کشور، وادار کردن کاراکاس به تسلیم است.

