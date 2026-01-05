ثبات قیمت نفت در سایه ابهام درباره صادرات ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه تقریباً بدون تغییر باقی ماند؛ در حالی که سرمایه‌گذاران در حال بررسی احتمال اختلال در صادرات نفت ونزوئلا پس از تحولات سیاسی اخیر این کشور هستند.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با یک سنت افزایش، معادل ۰.۲ درصد، به ۶۰ دلار و ۷۶ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با کاهش ۷ سنتی، معادل ۰.۱۲ درصد، در سطح ۵۷ دلار و ۲۵ سنت معامله شد.

ایالات متحده در اوایل هفته جاری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، را در کاراکاس بازداشت کرد. دونالد ترامپ اعلام کرده است که واشنگتن کنترل این کشور نفت‌خیز را در دست خواهد گرفت و تحریم‌های نفتی علیه ونزوئلا همچنان ادامه خواهد داشت.

با این حال، برخی منابع آگاه از عملیات شرکت دولتی نفت ونزوئلا می‌گویند اقدامات آمریکا برای برکناری مادورو تاکنون آسیبی به تولید نفت و صنعت پالایش این کشور وارد نکرده است. تحلیلگران نیز معتقدند با توجه به عرضه بالای نفت در بازار جهانی، اختلال احتمالی در صادرات ونزوئلا تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌ها نخواهد داشت.

برخی تحلیلگران بر این باورند که در صورت رفع کامل تحریم‌ها و انتقال آرام قدرت، صدها هزار بشکه نفت طی یک دوره ۱۲ ماهه وارد بازار خواهد شد؛ اما تکرار سناریوهایی مشابه لیبی یا عراق می‌تواند این چشم‌انداز را منتفی کند.

یک مقام ارشد ونزوئلا روز یکشنبه اعلام کرد دولت این کشور در حمایت از مادورو متحد است. هم‌زمان، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش در ائتلاف اوپک‌پلاس تصمیم گرفتند سطح تولید خود را بدون تغییر حفظ کنند.

تحلیلگران همچنین تحولات ایران و واکنش احتمالی این کشور به اظهارات ترامپ درباره مداخله در اعتراضات داخلی را از عوامل مؤثر بر بازار نفت می‌دانند.