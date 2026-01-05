۳۰ مسجد در نظرآباد میزبان ۲۵۰۰ معتکف شدند

حجت الاسلام آزاده زعیم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز مراسم اعتکاف در این شهرستان، اظهار کرد: با لطف الهی، امسال ۳۰ مسجد در سطح شهرستان نظرآباد میزبان معتکفین بودند.

وی جزئیات تقسیم‌بندی مساجد را تشریح کرد و گفت: از مجموع ۳۰ مسجد میزبان، ۱۳ مسجد به اعتکاف دانش‌آموزی دختران و پسران و ۱۷ مسجد به اعتکاف عمومی اختصاص داشت.

استقبال چشمگیر نسل نو از معنویت

حجت الاسلام زعیم با تأکید بر استقبال گسترده نسل جوان و نوجوان از این مناسک، به آمار شرکت‌کنندگان اشاره کرد و افزود: در مجموع، بیش از ۲۵۰۰ نفر در این مراسم شرکت کردند که حدود ۱۷۰۰ نفر از آنان را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دادند؛ آماری که نشان‌دهنده گرایش روزافزون نسل نو به معنویت و خودسازی است.

دبیر ستاد اعتکاف شهرستان نظرآباد با تأکید بر اهمیت بهره‌مندی از فرصت اعتکاف تصریح کرد: اعتکاف فرصتی برای خلوت با خدا و بازنگری در مسیر زندگی است. معتکفین باید از این لحظات نورانی نهایت استفاده را ببرند و حال معنوی خود را پس از اعتکاف نیز حفظ کنند.

وی در پایان، ضمن قدردانی از تمامی عوامل اجرایی مراسم خاطرنشان کرد: از تلاش‌های خادمان، ائمه جماعات، اعضای ستاد، خیرین و تمامی عوامل اجرایی این مراسم معنوی قدردانی می‌کنم؛ بی‌تردید، این خدمت خالصانه در زمره باقیات‌الصالحات آنان ثبت خواهد شد.