۳۰ مسجد در نظرآباد میزبان ۲۵۰۰ معتکف شدند

نظرآباد - دبیر ستاد اعتکاف نظرآباد از استقبال مراسم معنوی اعتکاف خبر داد و گفت: با استقبال گسترده نسل جوان، بیش از ۲۵۰۰ نفر در مراسم شرکت کردند که ۱۷۰۰ نفر از آنان را نوجوانان تشکیل دادند.

حجت الاسلام آزاده زعیم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز مراسم اعتکاف در این شهرستان، اظهار کرد: با لطف الهی، امسال ۳۰ مسجد در سطح شهرستان نظرآباد میزبان معتکفین بودند.

وی جزئیات تقسیم‌بندی مساجد را تشریح کرد و گفت: از مجموع ۳۰ مسجد میزبان، ۱۳ مسجد به اعتکاف دانش‌آموزی دختران و پسران و ۱۷ مسجد به اعتکاف عمومی اختصاص داشت.

استقبال چشمگیر نسل نو از معنویت

حجت الاسلام زعیم با تأکید بر استقبال گسترده نسل جوان و نوجوان از این مناسک، به آمار شرکت‌کنندگان اشاره کرد و افزود: در مجموع، بیش از ۲۵۰۰ نفر در این مراسم شرکت کردند که حدود ۱۷۰۰ نفر از آنان را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دادند؛ آماری که نشان‌دهنده گرایش روزافزون نسل نو به معنویت و خودسازی است.

دبیر ستاد اعتکاف شهرستان نظرآباد با تأکید بر اهمیت بهره‌مندی از فرصت اعتکاف تصریح کرد: اعتکاف فرصتی برای خلوت با خدا و بازنگری در مسیر زندگی است. معتکفین باید از این لحظات نورانی نهایت استفاده را ببرند و حال معنوی خود را پس از اعتکاف نیز حفظ کنند.

وی در پایان، ضمن قدردانی از تمامی عوامل اجرایی مراسم خاطرنشان کرد: از تلاش‌های خادمان، ائمه جماعات، اعضای ستاد، خیرین و تمامی عوامل اجرایی این مراسم معنوی قدردانی می‌کنم؛ بی‌تردید، این خدمت خالصانه در زمره باقیات‌الصالحات آنان ثبت خواهد شد.

