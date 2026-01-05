به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید صفدری در جمع دانش‌آموزان پسر معتکف مهستانی در مسجد جامع ولی‌عصر (عج)، اظهار کرد: از ویژگی‌های ممتاز اعتکاف، حضور هم‌زمان مؤمنان در فضای مسجد و مشارکت در اعمال عبادی مشترک است که موجب تقویت روحیه صمیمیت، اتحاد و همبستگی در جامعه می‌شود.

وی افزود: این هم‌نشینی معنوی، علاوه بر افزایش انس با خداوند متعال، پیوندهای ایمانی میان افراد را مستحکم کرده و به ارتقای سرمایه اجتماعی مبتنی بر ایمان کمک می‌کند.

امام‌جمعه مهستان با اشاره به نقش اعتکاف در تربیت معنوی نسل نوجوان و جوان، تصریح کرد: حضور دانش‌آموزان و جوانان در این مراسم، فرصتی ارزشمند برای تقویت بنیه عبادی و شکل‌گیری هویت دینی آنان است.

صفدری در خاتمه بیان کرد: نوجوانی و جوانی، دوره شکل‌گیری باورهای عمیق و ماندگار است و تجربه معنوی اعتکاف در این سنین می‌تواند زمینه‌ساز انس پایدار با عبادت، اخلاق و ارزش‌های دینی شود؛ امری که در بلندمدت به رشد معنوی و اخلاقی جامعه منجر خواهد شد.