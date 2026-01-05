فدا: امنیت و اقتدار امروز ایران ثمره مجاهدت شهدا و ایستادگی ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا ظهر دوشنبه در یادواره سرداران و ۵۱۲ شهید تدارکات و پشتیبانی سپاه صاحبالزمان (عج) و آئین گرامیداشت سردار شهید حاج رضا کریمی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت، سلامت و اقتدار و شهدای جبهه مقاومت در غزه، لبنان و فلسطین، اظهار کرد: امنیت، عزت و ثباتی که امروز در کشور شاهد آن هستیم، مرهون خون پاک شهدا و ایستادگی ملت ایران در برابر توطئههای مستمر دشمنان است.
وی با تبریک ولادت باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، روز پدر و حلول ماه مبارک رجب افزود: شخصیت جامع و بیبدیل امیرالمؤمنین (ع) در عرصههای ایمان، عدالت، شجاعت، حکمرانی و مردمداری، الگویی ماندگار برای جامعه اسلامی است و ترویج معارف علوی و نهجالبلاغه باید بهعنوان یک مأموریت فرهنگی مهم در دستور کار نهادهای فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان با مقایسه جنگ ۱۲ روزه اخیر با دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در هر دو مقطع تاریخی، آمریکا طراح اصلی صحنه و رژیم صهیونیستی یا صدام مجری میدانی پروژه براندازی بودند؛ پروژهای که هدف نهایی آن سقوط جمهوری اسلامی و تجزیه ایران بود و پس از ناکامی در این راهبرد، ضربهزدن به مؤلفههای قدرت نظام از جمله توان موشکی و صنعت هستهای را در دستور کار قرار دادند.
سردار فدا با اشاره به ترور فرماندهان، دانشمندان و حمله به مراکز غیرنظامی افزود: دشمن با ارتکاب جنایات جنگی، هدف قرار دادن مراکز هستهای و حمله به مردم بیدفاع تلاش کرد اراده ملت ایران را در هم بشکند، اما هوشمندی فرماندهی کل قوا، مدیریت میدانی نیروهای مسلح و همراهی آگاهانه مردم، تمام محاسبات آنان را با شکست کامل مواجه کرد.
وی با تأکید بر اینکه نقش مردم همواره عامل اصلی پیروزی بوده است، خاطرنشان کرد: همانگونه که در مقاطع سرنوشتساز انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حضور بهموقع و وحدتآفرین مردم توطئهها را خنثی کرد، امروز نیز دشمن با جنگ روانی، اقتصادی و رسانهای بهدنبال ایجاد نارضایتی و بیثباتی داخلی است که تنها راه مقابله با آن، تقویت انسجام ملی و اعتماد عمومی است.
فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان با تبیین ابعاد جنگ ۱۲ روزه اخیر این نبرد را پروژهای طراحیشده از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تضعیف و براندازی جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد: همانند دفاع مقدس، انسجام ملی، تبعیت از ولایت فقیه و ایثار نیروهای مسلح، معادلات دشمن را بهطور کامل برهم زد.
سردار فدا در پایان با تأکید بر ضرورت صبر، بصیرت و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر سرمایه اجتماعی، توان دفاعی و ایمان راسخ مردم، از این مرحله حساس نیز با اقتدار عبور خواهد کرد و آیندهای روشن در انتظار ملت ایران است.
