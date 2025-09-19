به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدا، سرداران، دانشمندان، معلمان و دانشآموزان شهید «جنگ ۱۲ روزه» با حضور خانوادههای معظم شهدا، دانشآموزان و فرهنگیان مدارس فطرت، معراج اندیشه و الگوی مدارس صالح صبح جمعه در اصفهان برگزار شد.
سردار مجتبی فدا، فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان، در این مراسم با قدردانی از معلمان و مدیران مدارس گفت: جایگاه معلم، هدایتگر جامعه است. همانطور که امیرالمؤمنین (ع) فرمودند، کسی که یک کلمه به من بیاموزد مرا بنده خود ساخته است؛ بنابراین مقام معلمی ادامه مسیر پیامبران و اولیای الهی است.
وی با اشاره به ضرورت توجه جدی مسئولان به آموزشوپرورش افزود: دغدغه معیشت معلمان نباید مانع از ایفای نقش اصلی آنان در هدایت نسل جوان شود. آموزشوپرورش هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری برای آینده کشور است و عدالت آموزشی و تأمین زیرساختها باید اولویت دولتها باشد.
فرمانده سپاه استان اصفهان با مرور تجربه جنگ ۱۲ روزه بر نقش مردم و جوانان در تغییر موازنه قدرت تأکید کرد و گفت: همانگونه که در دفاع مقدس، حضور مردم و هدایت رهبری مسیر کشور را عوض کرد، در این حادثه نیز ملت با هوشیاری و مقاومت، توطئه دشمنان را خنثی کردند.
سردار فدا ضمن یادآوری توان موشکی و دفاعی جمهوری اسلامی تصریح کرد: اقتدار ایران امروز در سایه خون شهدا و تلاش دانشمندان و فرماندهان حاصل شده است. دشمنان چهار هدف عمده شامل براندازی جمهوری اسلامی، تضعیف توان موشکی، توقف صنعت هستهای و ایجاد خاورمیانه جدید به رهبری رژیم صهیونیستی را دنبال میکردند، اما ایستادگی ملت این اهداف را ناکام گذاشت.
وی سه اصل امیدآفرینی، پرهیز از ترس و تردید و اتکا به وحدت ملی را کلید استمرار موفقیتها دانست و ادامه داد: هر صدایی که در مسیر تفرقه و دوگانگی دمیده شود، بلندگوی دشمن است.
فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) با ذکر خاطراتی از برخی شهدا و خانوادههای آنان، معنویت، توکل و ایمان نسل جوان را سرمایهای بزرگ برای آینده کشور برشمرد و گفت: باید از ظرفیت مدارس و معلمان برای باروری ایمان و تدین دانشآموزان استفاده کنیم؛ چرا که این مسیر، قدرت و عزت جمهوری اسلامی را تضمین خواهد کرد.
سردار فدا با تاکید بر نقش راهبردی معلمان و نظام تعلیم و تربیت در آینده کشور گفت: آموزشوپرورش هزینه نیست، سرمایهگذاری است؛ او همچنین وحدت ملی، امیدآفرینی و تکیه بر توان داخلی را رمز پیروزی ملت در برابر تهدیدهای دشمنان دانست.
این یادواره با قرائت یادنامۀ شهدا، اجرای برنامههای فرهنگی و حضور خانوادههای معظم شهید در باغ غدیر اصفهان برگزار شد.
نظر شما