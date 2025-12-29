احمد نجاتیان رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه جمعیت اظهار کرد: کاهش رشد جمعیت یکی از مسائل بسیار مهمی است که آینده کشور را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌دهد و جامعه پرستاری می‌تواند در دو حوزه مهم به این موضوع کمک کند.



وی نخستین حوزه اثرگذاری پرستاران را حفظ سلامت مادر و کودک دانست و گفت: پرستاران نقش بسیار مؤثری در مراقبت از کودکان پرخطر و نوزادان پرخطر در مراکز درمانی دارند. بیمارستان‌های تخصصی کودکان و بخش‌های ویژه نوزادان برای ما اهمیت ویژه‌ای دارند و حتی در حوزه تعرفه خدمات، امتیازات خاص‌تری برای این بخش‌ها در نظر گرفته شده تا کیفیت مراقبت‌ها افزایش یابد.



رئیس نظام پرستاری افزود: نجات هر نوزاد، تأثیر مستقیمی بر افزایش امید به زندگی و ارزش جمعیتی کشور دارد. به همین دلیل، دوره‌های آموزشی تخصصی برای پرستاران شاغل در بخش‌های کودکان و نوزادان طراحی شده و این اقدامات با همکاری وزارت بهداشت در حال انجام است تا بتوانیم مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را کاهش دهیم و به شکل‌گیری نسل سالم‌تر کمک کنیم.



وی دومین بعد تأثیرگذاری جامعه پرستاری را ترکیب جمعیتی خود پرستاران عنوان کرد و گفت: حدود ۷۰ درصد جامعه پرستاری را بانوان تشکیل می‌دهند که اغلب در سنین باروری قرار دارند، اما متأسفانه مشکلاتی مانند کمبود شدید پرستار، شیفت‌های اضافه‌کاری اجباری و مسائل معیشتی باعث کاهش میل به فرزندآوری در این قشر شده است.



رئیس نظام پرستاری ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما بهبود شرایط کاری همکاران پرستاری است؛ کاهش ساعات کاری، بهبود وضعیت معیشتی و افزایش جذب پرستار که از سال گذشته آغاز شده و امیدواریم در سال آینده نیز با جذب نیروهای جدید، هم کیفیت خدمات درمانی مادران و کودکان افزایش یابد و هم پرستاران با فراغ بال بیشتری به فرزندآوری فکر کنند.



نجاتیان درباره پویش «نَفَس» و کاهش سقط جنین، تصریح کرد: مهم‌ترین عامل در حوزه فرزندآوری، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور است و خدمات سلامت در اولویت دوم قرار می‌گیرد. با این حال، آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی نقش بسیار مهمی دارد. مردم باید بدانند که آینده کشور در این حوزه در معرض خطر است.



وی با اشاره به جایگاه اجتماعی پرستاران گفت: پرستاران گروه‌های مرجع جامعه محسوب می‌شوند؛ هم جمعیت بالایی دارند و هم به‌صورت ۲۴ ساعته با خانواده‌ها در ارتباط هستند. این جایگاه به آنها امکان می‌دهد نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی فرزندآوری و هشدار درباره خطرات سقط جنین ایفا کنند.



رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری با تأکید بر پیامدهای سقط جنین افزود: سقط جنین یک اقدام بسیار پرخطر است که بیشترین آسیب آن متوجه مادر است؛ چه از نظر عوارض جسمی و چه پیامدهای روانی بلندمدت. آموزش در این زمینه ضروری است، البته در کنار بهبود شرایط معیشتی مردم.



وی همچنین درباره پویش یک‌هفته‌ای «نَفَس» با شعار «خوش به حالم که مادرم» گفت: این‌گونه شعارها از نظر روانی می‌توانند اثرگذار باشند. ارزش‌گذاری اجتماعی برای مادر شدن و فرزندآوری بسیار مهم است و اگر زن و مرد احساس کنند این موضوع یک افتخار و ارزش اجتماعی است، چنین پویش‌هایی می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد؛ البته در کنار آن، باید اقدامات اقتصادی جدی هم صورت بگیرد.



در پایان رئیس نظام پرستاری با اعلام حمایت از این پویش گفت: با افتخار به پویش نفس می‌پیوندم.