اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل مجتمع ناباروری جهاد دانشگاهی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی ابراهیمی با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به تأکیدات و منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در خصوص مسئله جمعیت و ضرورت جلوگیری از کاهش نرخ باروری در کشور، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود، اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی را برای تکمیل مجتمع ناباروری جهاد دانشگاهی استان قزوین اختصاص داده است.
وی افزود: این اعتبار در پی پیگیریهای انجامشده از سوی ادارهکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان قزوین و با موافقت بنیاد برکت تأمین شده و بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی پروژه احداثی، در مراحل مختلف هزینه خواهد شد.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان قزوین با اشاره به اهمیت راهاندازی هرچه سریعتر این مجتمع، خاطرنشان کرد: تکمیل و بهرهبرداری از مجتمع ناباروری جهاد دانشگاهی میتواند نقش مؤثری در حمایت از زوجهای نابارور، ارتقای شاخصهای سلامت و تحقق سیاستهای کلان جمعیتی کشور ایفا کند.
