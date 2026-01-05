  1. بین الملل
مادورو و همسرش به دادگاه نیویورک منتقل شدند + فیلم

رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش تحت تدابیر امنیتی از بازداشتگاه به دادگاهی در شهر نیویورک رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، مقامات آمریکایی در حال انتقال نیکلاس مادورو از بازداشتگاهش به دادگاهی در نیویورک هستند.

مقامات آمریکایی با طرح ادعایی عوام فریبانه مدعی شدند که مادورو به اتهام قاچاق مواد مخدر از بازداشتگاهش به دادگاهی در نیویورک منتقل می‌شود.

دادگاه مادورو امروز ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

دولت آمریکا به بهانه واهی نقش رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا در «قاچاق مواد مخدر»، او را در تهاجمی غیرقانونی از ونزوئلا به نیویورک منتقل کردند.

