به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «خوسه مانوئل آلبارس» وزیر امور خارجه اسپانیا امروز دوشنبه در واکنش به تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب و قانونی این کشور به همراه همسرش تصریح کرد: مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا نقض آشکار قوانین بین‌المللی و رویدادی خطرناک است.

وزیر امور خارجه اسپانیا در این خصوص اضافه کرد: ما به دنبال هدایت اتحادیه اروپا به سمت مخالفت شدیدتر با اقدامات دولت ترامپ در ونزوئلا هستیم.

پس از ماه‌ها لشکرکشی و تحرکات نظامی آمریکا در دریای کارائیب، بامداد شنبه نیروهای مسلح این کشور با فرمان ترامپ تجاوز مستقیم به خاک ونزوئلا انجام دادند و بنا بر گزارش‌ها چندین مرکز مهم نظامی را به شدت موشکباران کردند.

همزمان رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا به همراه همسرش در جریان عملیاتی ویژه بازداشت شده‌اند.