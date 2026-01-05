اروپا: باید به حق مردم ونزوئلا برای تعیین سرنوشت خود احترام گذاشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، اتحادیه اروپا امروز دوشنبه با صدور بیانیهای بدون محکوم کردن تجاوز آشکار آمریکا به کشور مستقل ونزوئلا اعلام کرد: ما خواستار خویشتنداری و آرامش برای جلوگیری از تشدید تنشها و تضمین حل و فصل مسالمتآمیز بحران هستیم.
در واکنش صرفاً لفظی سوی اتحادیه اروپا در این خصوص آمده است: شورای امنیت مسئولیت دارد تا اصول حقوق بینالملل را رعایت کند. حق تعیین سرنوشت مردم ونزوئلا باید محترم شمرده شود.
بروکسل سپس اضافه کرد: ما با واشنگتن و شرکای منطقهای و بینالمللی مان در تماس هستیم تا به یک راهحل مسالمتآمیز برای بحران ونزوئلا برسیم.
