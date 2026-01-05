۲ زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حمله اسرائیل به خودرو در منطقه بریقع در النبطیه در جنوب لبنان دو تن از شهروندان مجروح شدند.

ساعتی قبل منابع لبنانی اعلام کردند که یک فروند پهپاد اسرائیلی یک دستگاه خودرو را در منطقه بریقع در النبطیه در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

این تحرکات تل آویو، در چارچوب سلسله نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی علیه توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که سال گذشته میان لبنان و رژیم صهیونیستی برقرار شده بود. بالغ بر یک سال از توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند، می‌گذرد؛ اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم با هزاران نقض توافق، نبوده است.

رژیم صهیونیستی با وجود ادامه تجاوزات روزانه خود به مناطق جنوب لبنان، با همراهی آمریکا با تحت فشار قرار دادن بیروت، درصدد پیش بردن طرح خلع سلاح حزب الله لبنان است.