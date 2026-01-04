  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

حمله پهپاد اسرائیلی به یک خودرو در جنوب لبنان+فیلم

منابع لبنانی امروز یکشنبه از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع لبنانی امروز یکشنبه از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب لبنان خبر دادند.

در همین راستا ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که دقایقی قبل یکی از نیروهای حزب الله لبنان را در منطقه الجمیجمه در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

از سوی دیگر منابع لبنانی اعلام کردند که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی منطقه المحافر حدفاصل میان عیترون و بلیدا را با گلوله های فسفری هدف قرار دادند.

این تحرکات تل آویو، در چارچوب سلسله نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی علیه توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که سال گذشته میان لبنان و رژیم صهیونیستی برقرار شده بود. بالغ بر یک سال از توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند، می‌گذرد؛ اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم با هزاران نقض توافق، نبوده است.

رژیم صهیونیستی با وجود ادامه تجاوزات روزانه خود به مناطق جنوب لبنان، با همراهی آمریکا با تحت فشار قرار دادن بیروت، درصدد پیش بردن طرح خلع سلاح حزب الله لبنان است.

