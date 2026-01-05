پهپاد اسرائیلی یک خودرو را در نبطیه لبنان هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از حمله جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

بر اساس این گزارش، یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی شهرک بریقع در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

این رسانه لبنانی اعلام کرد که یک خودرو در این شهرک واقع در نبطیه در جنوب لبنان از سوی پهپاد اسرائیلی هدف قرار گرفته است.

جزئیات بیشتری منتشر نشده است.

همزمان منابع لبنانی از پرواز جنگنده های اسرائیلی بر فراز مناطق حاصبیا و العرقوب و مزارع شبعا خبر دادند.

این تحرکات تل آویو، در چارچوب سلسله نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی علیه توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که سال گذشته میان لبنان و رژیم صهیونیستی برقرار شده بود. بالغ بر یک سال از توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند، می‌گذرد؛ اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم با هزاران نقض توافق، نبوده است.

رژیم صهیونیستی با وجود ادامه تجاوزات روزانه خود به مناطق جنوب لبنان، با همراهی آمریکا با تحت فشار قرار دادن بیروت، درصدد پیش بردن طرح خلع سلاح حزب الله لبنان است.