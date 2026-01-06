۲ شهید در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بنت جبیل لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع لبنانی از حمله جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

پهپاد اسرائیلی یک بمب صوتی بر روی منطقه خله ورده در شهرک عیتا الشعب در جنوب لبنان انداخت.

همزمان منابع لبنانی اعلام کردند که پهپاد اسرائیلی منطقه واقع میان شهرک های کفردونین و خربه سلم در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

همچنین خبرگزاری لبنان اعلام کرد که بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منزلی در شهرک خربه سلم در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان دو نفر به شهادت رسیده اند.

این تحرکات تل آویو، در چارچوب سلسله نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی علیه توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که سال گذشته میان لبنان و رژیم صهیونیستی برقرار شده بود. بالغ بر یک سال از توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند، می‌گذرد؛ اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم با هزاران نقض توافق، نبوده است.

رژیم صهیونیستی با وجود ادامه تجاوزات روزانه خود به مناطق جنوب لبنان، با همراهی آمریکا با تحت فشار قرار دادن بیروت، درصدد پیش بردن طرح خلع سلاح حزب الله لبنان است.