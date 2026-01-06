آیا ترامپ دست نتانیاهو را برای حمله گسترده به لبنان باز گذاشته است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دست بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم را برای اقدام نظامی در لبنان باز نگذاشته است.

رسانه صهیونیستی «هاآرتص» به نقل از منابع اسرائیلی اعلام کرد، ترامپ در دیدار اخیر خود با نتانیاهو در فلوریدا تاکید کرده است، حاشیه مانور محدودی برای عملیات علیه «حزب الله» در لبنان در اختیار او قرار می دهد.

این در حالی است که حملات روزانه هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان ادامه دارد. این حملات در چارچوب سلسله نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی علیه توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که سال گذشته میان لبنان و رژیم صهیونیستی برقرار شده بود.

بالغ بر یک سال از توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند، می‌گذرد؛ اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم با هزاران نقض توافق، نبوده است.

رژیم صهیونیستی با وجود ادامه تجاوزات روزانه خود به مناطق جنوب لبنان، با همراهی آمریکا با تحت فشار قرار دادن بیروت، درصدد پیش بردن طرح خلع سلاح حزب الله لبنان است.