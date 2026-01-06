به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جوزف عون رئیس جمهور لبنان اعلام کرد که تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان تردیدهای زیادی را در آستانه «نشست مکانیسم» ایجاد می‌کند.

عون تصریح کرد که ادامه حملات اسرائیل با هدف ناکام گذاشتن تمامی تلاش‌های محلی، منطقه‌ای و بین المللی برای توقف تنش است.

رئیس جمهور لبنان ابراز داشت که حملات رژیم صهیونیستی با وجود تعامل رسمی لبنان با تلاش‌های آتش بس در سطوح مختلف، همچنان ادامه دارد.

جوزف عون از جامعه بین الملل خواست که به طور مؤثر برای پایان دادن به تجاوزات رژیم صهیونیستی مداخله کند.

وی خاطرنشان کرد: ما مجدداً خواستار توانمندسازی «مکانیسم» برای انجام وظایف محوله با توافق طرف‌های ذینفع و حمایت بین المللی هستیم.