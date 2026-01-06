  1. بین الملل
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

جوزف عون: حملات اسرائیل با هدف شکست تلاش‌ها برای توقف تنش است

رئیس جمهور لبنان تداوم حملات رژیم صهیونیستی به خاک این کشور را با هدف تلاش برای به شکست کشاندن آتش بس دانست و از جامعه جهانی خواست برای توقف این حملات وارد عمل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جوزف عون رئیس جمهور لبنان اعلام کرد که تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان تردیدهای زیادی را در آستانه «نشست مکانیسم» ایجاد می‌کند.

عون تصریح کرد که ادامه حملات اسرائیل با هدف ناکام گذاشتن تمامی تلاش‌های محلی، منطقه‌ای و بین المللی برای توقف تنش است.

رئیس جمهور لبنان ابراز داشت که حملات رژیم صهیونیستی با وجود تعامل رسمی لبنان با تلاش‌های آتش بس در سطوح مختلف، همچنان ادامه دارد.

جوزف عون از جامعه بین الملل خواست که به طور مؤثر برای پایان دادن به تجاوزات رژیم صهیونیستی مداخله کند.

وی خاطرنشان کرد: ما مجدداً خواستار توانمندسازی «مکانیسم» برای انجام وظایف محوله با توافق طرف‌های ذینفع و حمایت بین المللی هستیم.

