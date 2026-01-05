امینی: استان بوشهر جایگاه نخست را در تولید میگوی کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی دوشنبه شب در نشست هماهنگی اجرای تفاهمنامه همکاری شیلات بوشهر با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای شاخص استان در حوزه شیلات و آبزیپروری گفت: استان بوشهر امسال با تولید بیش از ۳۰ هزار تن میگوی پرورشی، همچون سنوات گذشته جایگاه نخست را در تولید این محصول راهبردی در کشور دارد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر همچنین با اشاره جایگاه پرورش ماهی در قفس در اقتصاد دریا محور گفت: در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید ماهی دریایی در طرحهای پرورش ماهی در قفس استان به ۱۴ هزار و ۲۵۰ تن رسیده است.
عقیل امینی در ارتباط با میزان صید آبزیان از خلیج فارس گفت: سالانه بیش از ۶۵ هزار تن انواع آبزیان توسط صیادان استان بوشهر صید میگردد.
وی با اشاره به تولیدات شیلاتی استان افزود: بهرهگیری از ظرفیت حملونقل هوایی برای جابهجایی سریع و ایمن آبزیان، بهویژه محصولات با ارزش افزوده بالا، نقش بسزایی در حفظ کیفیت، توسعه بازارهای داخلی و خارجی و افزایش رقابتپذیری تولیدات شیلاتی استان ایفا میکند.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با تأکید بر اهمیت اجرایی شدن تفاهمنامه منعقدشده تصریح کرد: در چارچوب این همکاری، زمینه توسعه تعاملات مشترک، تسهیل فرآیند حمل محصولات شیلاتی، حمایت از زنجیره تولید و تقویت زیرساختهای صادراتی استان فراهم خواهد شد و از شرکت هواپیمایی اطلسایر برای سرمایهگذاری در حوزه آبزیپروری، بهویژه پرورش ماهی در قفس دعوت به عمل آمده است.
امینی ادامه داد: توسعه این همکاریها میتواند منجر به افزایش بهرهوری، رشد صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق اهداف اقتصاد دریا محور در استان بوشهر شود.
در پایان این نشست، مقرر شد لیست قیمتهای حملونقل هوایی آبزیان دریایی شامل ارسال به مقاصد داخلی و خارجی تهیه و همچنین مسیرهای هوایی مورد نیاز استان برای جابهجایی محصولات شیلاتی احصا و برای برنامهریزی و تصمیمگیری نهایی ارائه شود.
